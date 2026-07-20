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20.07.2026 12:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» της Καθημερινής, καταλογίζει αλαζονεία στην κυβέρνηση

20.07.2026 12:34
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Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το κύριο άρθρο της «Καθημερινής» για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την άσκηση δίωξης σε 4 βουλευτές της ΝΔ και την αρχειθέτηση των φακέλων άλλων 9 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση απαίτησε «συγγνώμη» από την αντιπολίτευση, μίλησε για συκοφάντηση αθώων και άφησε αιχμές για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγελίας.

Το άρθρο γράφει τα εξής:

«Υπήρξαν προφανώς διάφορες αστοχίες αλλά και κάποιες κραυγαλέες υπερβολές όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, σπιλώθηκαν αδικαιολόγητα δημόσια πρόσωπα.

Είναι όμως και ταυτόχρονα σαφές το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον τρόπο που λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια είχε μετατραπεί σε κόμβο διαφθοράς και συναλλαγής με ευθύνη διαδοχικών κυβερνήσεων, εις βάρος όλων των νομοταγών αγροτών της χώρας.

Οι επιθέσεις με στόχο τους εισαγγελείς από τη μία ή οι πανηγυρισμοί για την αρχειοθέτηση υποθέσεων από την άλλη, αποτυπώνουν μια αλαζονική άποψη του πολιτικού συστήματος, η οποία ως αποτέλεσμα έχει να προκαλεί σε μεγάλο βαθμό το κοινό αίσθημα».

Και κάπως έτσι, η «ναυαρχίδα» της κεντροδεξιάς «στέλνει μήνυμα» για… σεμνότητα και ταπεινότητα προς την κυβέρνηση, για ένα θέμα που ακόμα κάθε άλλο παρά έχει κλείσει

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