«Αγκάθι» για τη ΝΔ οι ελεύθεροι επαγγελματίες

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Το 2019 ήταν το κομμάτι εκείνο των ψηφοφόρων που στήριξε σχεδόν… εν σώματι τη ΝΔ, χαρίζοντάς της την πρώτη αυτοδυναμία. Περίπου το ίδιο συνέβη και το 2023. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, σε Μαξίμου και Πειραιώς διαπιστώνεται ότι η «γαλάζια» παράταξη δεν έχει… γκελ στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από μετρήσεις που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, η ΝΔ έχει απολέσει τη στήριξη περίπου του 50% των ελευθέρων επαγγελματιών που την είχαν στηρίξει με την ψήφο τους το 2023. Εξ ου και οι διάφορες διαρροές ότι το «πακέτο» που θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα περιλαμβάνει και μέτρα για τους αυτοαπασχολούμενους.

Πάντως, προς το παρόν, από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τηρείται… σιγή ασυρμάτου για το ποια θα είναι αυτά τα μέτρα – οι «κακές γλώσσες» λένε ότι ακόμα δεν έχει «κλειδώσει» το πακέτο. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης… κάτι θα δώσει και σε αυτούς.

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