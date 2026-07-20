«Τα έχωσε» στον Τσίπρα ο Παππάς για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

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Την έντονη ενόχλησή του για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να… μετακομίσουν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Νίκος Παππάς, αφήνοντας, μάλιστα, αιχμές για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού για το θέμα αυτό.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Ν. Παππάς σημείωσε δηκτικά ότι «οι παραιτήσεις οι οποίες γίνονται, γίνονται από ανθρώπους που δεδηλωμένα θέλουν να πάνε στο κόμμα του Α. Τσίπρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο κόμμα του Α. Τσίπρα διότι τότε θα είναι μια εκ των υστέρων πολιτική έγκριση της επιλογής να παραιτείται κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ και να κρατά την έδρα του ως προσωπική περιουσία. Ενδεχομένως να την περιφέρει κιόλας στο πολιτικό χρηματιστήριο για να βλέπει πότε οι δημοσκοπικές μετοχές είναι από εδώ ή από εκεί».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Α. Τσίπρα ότι «ακούστηκαν και από τον ίδιο και από στελέχη τοποθετήσεις οι οποίες είναι πολύ επιθετικές απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος, ακούσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά δεν είναι τοξικός αλλά ως το κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς μπορεί να προσφέρει συσπειρώνοντας δυνάμεις οι οποίες είχαν σταλεί στην πολιτική αδράνεια».

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι χειρότεροι «πόλεμοι» είναι οι εμφύλιοι…

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