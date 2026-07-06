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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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06.07.2026 10:50

Η Ντόρα απαντά στον Σαμαρά: «Η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει»

06.07.2026 10:50
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Απάντηση στο αιχμηρό βίντεο – σχόλιο του Αντώνη Σαμαρά έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να προκαλέσει ζημιά στη ΝΔ.

Από τη συχνότητα των Παραπολιτικών FM η πρώην υπουργός ήταν ιδιαίτερα δηκτική έναντι του (και) πρώην προέδρου της ΝΔ, λέγοντας ότι «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».

Η Ντ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι στόχος του Α. Σαμαρά με το κόμμα που ετοιμάζει είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ, αν και διευκρίνισε ότι «αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάπλες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε», ενώ όταν ρωτήθηκε αν ήταν λάθος η επιστροφή του στη ΝΔ, είπε ότι «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

Μάλιστα, έσπευσε για άλλη μια φορά να διαχωρίσει τον Κώστα Καραμανλή από τον Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι είναι βαθιά παραταξιακός και τονίζοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ την παράταξη. Στο ίδιο πλαίσιο, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Κ. Καραμανλής θα συμπαραταχθεί με τον Α. Σαμαρά, έστω και σιωπηρά, είπε κατηγορηματικά: «Όχι, δε θα το κάνει. Είναι βαθειά παραταξιακός, και λόγω ονόματος. Δε θα πάει ποτέ εναντίον της παράταξης».

Τέλος, αναφέρόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά, που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες. Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι’ αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».

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