Το 7-θέσιο Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα, δεν πληρώνει Τέλη και έχει τιμή 24.200 ευρώ

Με τιμή που ξεκινά από τις 24.200 ευρώ, η Dacia προτείνει ένα από τα πιο οικονομικά 7θέσια αυτοκίνητα της αγοράς, με LPG, τεράστια αυτονομία και μηδενικά Τέλη.

Το Dacia Jogger είναι σήμερα μία από τις πιο συμφέρουσες οικογενειακές προτάσεις της αγοράς, καθώς συνδυάζει 7 θέσεις, εργοστασιακό LPG, αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.400 km και τιμή εκκίνησης 24.200 ευρώ.

Η βασική έκδοση expression Eco-G 120 7-S αποδίδει 120 ίππους, εκπέμπει 120 g/km CO₂ και συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, μαζί με 5 χρόνια οδική βοήθεια.

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