Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο (Video)

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Βίντεο από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ανάρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο βίντεο περιλαμβάνονται πλάνα από την συνάντηση τους στο Μέγαρο Μαξίμου και από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα.
Ο πρωθυπουργός τόνισε «Υποδέχθηκα τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Marco Rubio. Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών».
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