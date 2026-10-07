Το σταυροδρόμι της Δύσης, η συνήθης κριτική στους συμμάχους και στο βάθος οι αμερικανικές εκλογές – Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Ρούμπιο από την Πνύκα

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Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Αθήνα αναλύουν το Bloomberg και η Washington Post.

Το Bloomberg παρατηρεί ότι ο Ρούμπιο αξιοποίησε την ομιλία του στην Πνύκα, έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της άμεσης δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, για να παρουσιάσει το όραμα της κυβέρνησης Τραμπ για την ισχύ και την αναγέννηση της Δύσης. Επικαλούμενος προσωπικότητες της Αναγέννησης και εμβληματικές μορφές της αρχαίας Ελλάδας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Δύση βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι» και ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για το μέλλον της. Όπως ανέφερε, η Δύση καλείται να επιλέξει εάν θα διατηρήσει «τη θέση της στην κορυφή του κόσμου» ή θα οδηγηθεί σε ένα μέλλον «μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την επιλογή τους», δήλωσε ο Ρούμπιο, περιγράφοντας μια στρατηγική που, όπως είπε, περιλαμβάνει την ενίσχυση της αμερικανικής ισχύος, την ανάκτηση του ελέγχου κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων, την επαναβιομηχάνιση της οικονομίας, την ανοικοδόμηση της άμυνας και την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη, για την αποδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεών τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε διεθνείς θεσμούς.

Οι τοποθετήσεις αυτές, σύμφωνα με το Bloomberg, παραπέμπουν σε θέσεις που έχει διατυπώσει επανειλημμένα η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους της, μεταξύ άλλων για την άμυνα, τη μετανάστευση, την πολιτισμική ταυτότητα και την κλιματική πολιτική. «Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τον μακρύ της λήθαργο και να αναζωπυρώσει τη φλόγα που άναψε εδώ πριν από χιλιετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Η Washington Post δίνει διαφορετική έμφαση, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση του Ρούμπιο στην Πνύκα ξεπέρασε τα όρια μιας ομιλίας για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ρούμπιο επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ σε μια ευρύτερη αφήγηση για τη δυτική παράδοση, την εθνική φιλοδοξία και την αναγέννηση. Αναφερόμενος στην αρχαία Ελλάδα, υποστήριξε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν πολλά να διδαχθούν από τους αρχαίους Έλληνες, ιδιαίτερα την αφοσίωση στο έθνος και την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη διανοητική κληρονομιά του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου, του Κέπλερ και του Νεύτωνα, καλώντας τους Αμερικανούς να αντισταθούν στην τάση εξύψωσης «του μέτριου και του συνηθισμένου».

Η Washington Post επισημαίνει, επίσης, τον ιδιαίτερα προσεγμένο τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η εμφάνιση του Ρούμπιο στην Πνύκα. Η ομιλία καταγράφηκε από τέσσερις κάμερες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μεταξύ των οποίων και μία τοποθετημένη σε γερανό για κινηματογραφικά πλάνα του Αμερικανού υπουργού στον ιστορικό χώρο.

Με το βλέμμα στο 2028

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη Washington Post, το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ομιλία. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει το έδαφος για μια πιθανή υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028, ενώ ο Ρούμπιο αποφεύγει δημοσίως να μιλήσει για τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Ωστόσο, η εφημερίδα σημειώνει ότι η ομιλία του είχε εύρος που ξεπερνούσε την υπεράσπιση της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρούμπιο επιχείρησε να περιγράψει, σε ιδεολογικό επίπεδο, την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην ένταση μεταξύ νεωτερικότητας και παράδοσης. «Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία που θα επιλέξει η Δύση θα καθορίσει εάν θα διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή ή θα οδηγηθεί σε παρακμή.

Ο Ρούμπιο εξήρε την πολιτική παράδοση της αρχαίας Ελλάδας, την οποία συνέδεσε με την άμιλλα, τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πτυχές του σύγχρονου φιλελευθερισμού, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια εξίσωσης των αποτελεσμάτων έχει οδηγήσει σε χαμηλότερα πρότυπα. Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στο πολιτικό Ισλάμ και εξαπέλυσε επίθεση κατά του καθεστώτος του Ιράν και των «ριζοσπαστών μουλάδων», κάνοντας λόγο για διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την έννοια της θυσίας και του ηρωισμού. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έθεσε ως προτεραιότητα την αμερικανική κυριαρχία σε κρίσιμους τεχνολογικούς και στρατηγικούς τομείς, όπως τα drones, τα κρίσιμα ορυκτά, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί πλέον «υπερνοημοσύνη».

Η ομιλία στην Πνύκα, επομένως, δεν περιορίστηκε σε μια παρουσίαση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Με φόντο την αρχαία Αθήνα, ο Ρούμπιο επιχείρησε να συνδέσει την εθνική ισχύ, την τεχνολογική υπεροχή και την επιστροφή στις δυτικές αξίες με ένα ευρύτερο αφήγημα για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης.

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