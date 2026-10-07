Στο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο – Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

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Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εκφώνησε ομιλία στον Ιερό Λόφο της Πνύκας, με πολλές αναφορές στην αρχαιότητα, αναφερόμενος στη συνεισφορά της Ελλάδας στην εγκαθίδρυση και εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού.

Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας ως «υπόδειγμα συμμάχου, η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμά σας» ανέφερε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και στην ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο διάλογος Μητσοτάκη – Ρούμπιο

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Αμερικανό υπουργό και του έδωσε συγχαρητήρια για την ομιλία του στην Πνύκα.



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνέχεια στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και το πώς έχουν περάσει πέρα από το στάδιο των ζητημάτων πολιτικής και ασφάλειας, σε θέματα ενέργειας και άλλα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών.



«Η ομιλία σας θα ανηχήσει πέρα από το σημείο όπου εκφωνήθηκε», επισήμανε ο πρωθυπουργός.



Απαντώντας, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι είχε την ευκαιρία «να εκφωνήσω ομιλία σε τόσο ιστορικό σημείο, δεν περίμενα ότι θα είχα τη δυνατότητα».



Ιστορική η συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας, χτίζεται πάνω σε ισχυρούς πυλώνες και αναπτύσσεται σε χώρους όπως η ενέργεια, με αμοιβαία επωφελείς τρόπους, πρόσθεσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

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