Στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης – Τιμή κάτω από 1,75 ευρώ «βλέπει» η κυβέρνηση

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Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους Οργανισμούς Λιμένων, που εισάγεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.

Στόχος της ρύθμισης να υλοποιηθεί η πρωθυπουργική δέσμευση για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με το ύψος της επιδότησης να παραμένει προς εξειδίκευση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τροπολογία, προβλέπεται επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Το ποσό ανά λίτρο, η διαδικασία χορήγησης και ο μηχανισμός εκκαθάρισης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα αναπροσαρμογής του ποσού και της διάρκειας της παρέμβασης.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου, με σκοπό την άμβλυνση της επίδρασης αυτής της αύξησης, στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες ενόψει της χειμερινής περιόδου και της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να μην κληθούν, ειδικά, τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επωμιστούν την οικονομική αυτή επιβάρυνση».

«Με την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης αναμένεται να αντισταθμιστεί μέρος της αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και να περιοριστεί η επίπτωση της ως άνω ανόδου της τιμής τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επαγγελματίες, ιδίως δε εκείνους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους για την αγορά του».

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