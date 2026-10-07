Στη Χαλκιδική την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στη Χαλκιδική.

Στις 11.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία.

Στις 12.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές.

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