Στη Χαλκιδική την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στη Χαλκιδική.
Στις 11.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία.
Στις 12.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές.
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