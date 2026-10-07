Προκαλεί ξανά η Μελέτη αντί να αναδιπλωθεί και τα βάζει με όσους αντέδρασαν για τους «εκβιαζόμενους εργοδότες»

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Η Ελεονώρα Μελέτη επιλέγει με προκλητικό τρόπο να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, χωρίς να κάνει ούτε βήμα πίσω από την επίμαχη τοποθέτησή της. Αντίθετα, επιμένει σε αυτήν και στρέφει τα πυρά της σε όσους την ανέδειξαν.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ υποστηρίζει ότι «η απομόνωση μιας φράσης» από την παρέμβασή της αδικεί την πολιτική δουλειά που έχει γίνει, αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και, όπως υποστηρίζει, «παραπληροφορεί τους πολίτες» και τους εργαζομένους για τα δικαιώματά τους.

Μόνο που η ίδια η ανάρτησή της δείχνει ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς πως απομονώθηκε μια φράση. Το ζήτημα είναι ότι επιμένει στην ουσία όσων είπε.

Δεν παίρνει πίσω ούτε λέξη

Η Μελέτη δεν λέει ότι η συγκεκριμένη αναφορά ήταν ατυχής, ούτε λέει ότι η διατύπωσή της μπορούσε να παρερμηνευθεί. Δεν λέει ούτε ακόμη ότι, εκ των υστέρων, θα επέλεγε διαφορετικά λόγια.

Αντίθετα, επιχειρεί να υπερασπιστεί συνολικά την παρέμβασή της και να παρουσιάσει τις αντιδράσεις ως αποτέλεσμα αποσπασματικής παρουσίασης των λεγομένων της.

Η ίδια έθεσε στο τραπέζι τα «δικαιώματα των εργοδοτών» και μίλησε για εργοδότες που «εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους».

Τώρα, αντί να εξηγήσει γιατί επέλεξε να κάνει αυτή την παρέμβαση στη συγκεκριμένη συζήτηση, μεταφέρει τη συζήτηση στην υποτιθέμενη παραποίηση των λόγων της.

Ποια παραποίηση; Ακόμη και τώρα, η Μελέτη επαναλαμβάνει ότι η συγκεκριμένη συζήτηση «αποκλείει» από το δημόσιο διάλογο χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και «τροφοδοτεί την επικίνδυνη γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι “καθίκια”».

Και το ερώτημα παραμένει: Γιατί, σε μια συζήτηση που αφορούσε την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, η Μελέτη επέλεξε να αναδείξει τους εργοδότες ως θύματα εργαζομένων που τους «εκβιάζουν» και επιμένει σε αυτό ακόμη και μετά τις αντιδράσεις;

Αντί για αναδίπλωση, επίθεση

Η νέα ανάρτηση έχει, επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι τόσο για όσα προσθέτει, αλλά για όσα δεν λέει.

Δεν υπάρχει αναδίπλωση, δεν υπάρχει διευκρίνιση ότι η επίμαχη αναφορά ήταν ατυχής, δεν υπάρχει απόσταση από τη διατύπωση.

Υπάρχει, αντίθετα, καταγγελία περί «παραποίησης» και «προπαγάνδας» και μια σαφής αιχμή προς τους δημοσιογράφους που, σύμφωνα με την ίδια, δεν τήρησαν τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Τώρα της φταίνε και τα ΜΜΕ!

Και το ερώτημα πλέον δεν είναι τι εννοούσε, η ίδια απάντησε ότι εξακολουθεί να το εννοεί. Το ερώτημα είναι εάν αυτή είναι απλώς μία προσωπική πολιτική σύλληψη της Ελεονώρας Μελέτη ή εάν εκφράζει μία ευρύτερη αντίληψη για τις εργασιακές σχέσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Από χθες επιχειρείται να παρουσιαστώ ως “αντίπαλος” των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την προστασία των εργαζόμενων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

Η έκθεση υπερψηφίστηκε από Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους και Φιλελεύθερους. Τα γεγονότα είναι σαφή. Η παραποίηση, επίσης.

Η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή μου αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε, αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρώμενα και τους εργαζομένους για τα δικαιώματα τους.

Ταυτόχρονα, αποκλείει από τη συζήτηση χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και τροφοδοτεί την επικίνδυνη γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι «καθίκια».

Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονείδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι, όμως, έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έχουν λειτουργήσει δεοντολογικά και ευχαριστώ προκαταβολικά και όσους θα το πράξουν».

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