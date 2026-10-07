search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 17:24
search
MENU CLOSE
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 16:30

Διαβουλεύσεις για μεταφορά φυσικού αερίου από την Κύπρο μέσω Ελλάδας, στον Κάθετο Διάδρομο το 2028 – Παπασταύρου: Η Ανατολική Μεσόγειος παίρνει το μέλλον στα χέρια της

07.10.2026 16:30
papastavrou_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το πρώτο φορτίο φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Κύπρου που θα εξαχθεί για υγροποίηση στην Αίγυπτο, θα μεταφερθεί με πλοίο και θα εισαχθεί στο ελληνικό σύστημα προκειμένου να διοχετευθεί στον «Κάθετο Διάδρομο». Το σχέδιο αυτό, που έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, συζητήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, στις επαφές που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τους ομολόγους του υπουργούς Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό και Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου της Αιγύπτου Karim Badawi, στο περιθώριο της συνδιάσκεψης του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές, το σκεπτικό είναι να συνδεθούν τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με τον κάθετο διάδρομο εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο, με διαδικασίες, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του εμπορίου και χωρίς εκβιασμούς. Πλαίσιο που επιτρέπει σε μεγάλες εταιρείες της Δύσης να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Σε συμβολικό επίπεδο, τονίζεται η διοχέτευση φυσικού αερίου από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη που αναβαθμίζει την ασφάλεια εφοδιασμού και την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε ενεργειακούς πόρους. Η συζήτηση αφορά το αέριο από το κοίτασμα «Κρόνος» στην κυπριακή ΑΟΖ, το οποίο θα συνδεθεί με τις εγκαταστάσεις στο κοίτασμα Ζόρ στην αιγυπτιακή ΑΟΖ με υποθαλάσσιο αγωγό που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε ορίζοντα διετίας. Από το Ζορ θα μεταφερθεί στη μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου στη Δαμιέτη της Αιγύπτου προκειμένου να μεταφερθεί με πλοία.

Όπως ανέφερε ο κ. Δαμιανός κατά την τοποθέτηση του στις εργασίες της συνδιάσκεψης, το αέριο από τον Κρόνο θα αρχίσει να ρέει στο πρώτο εξάμηνο του 2028.

Από την πλευρά του ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως προχωρούμε σε μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους καθώς «το EMGF αποδεικνύει ότι η περιοχή παίρνει το μέλλον στα χέρια της με τη βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιθωριοποιώντας τις προκλήσεις και τις απειλές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης αναφέρθηκε στα πρότζεκτ έρευνας υδρογονανθράκων στα οποία συμμετέχει η εταιρεία στο Ιόνιο (όπου αναμένεται ερευνητική γεώτρηση την άνοιξη του 2027) και νότια της Κρήτης όπου προγραμματίζονται σεισμικές έρευνες τους επόμενους μήνες. Επίσης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για επέκταση του αγωγού εφοδιασμού με πετρελαιοειδή Θεσσαλονίκης – Σκοπίων προς Βορρά. Σημείωσε επίσης την ανάγκη η ΕΕ να οριστικοποιήσει τη στρατηγική ως προς την πράσινη μετάβαση προκειμένου να προχωρήσουν οι επενδύσεις στην ενέργεια που ωριμάζουν σε βάθος χρόνου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean Μαθιός Ρήγας ανέφερε ότι η εταιρεία παράγει το 40 % του φυσικού αερίου στο Ισραήλ και έχει ισχυρή παρουσία στην Αίγυπτο όπου σχεδιάζονται νέες επενδύσεις ύψους 150 εκατ. Αναφερόμενος δε στην ερευνητική γεώτρηση στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο από κοινού με τη ExxonMobil και την Helleniq, τόνισε ότι αν είναι επιτυχής, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ Joshua Volz στάθηκε στον ρόλο των κυβερνήσεων που καλούνται να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο και να εναρμονίσουν τους κανόνες προκειμένου να προχωρήσουν οι επενδύσεις.

Ο διευθυντής ερευνών της Chevron για τη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική Andrew Deighan, σημείωσε την παρουσία της εταιρείας σε Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Λιβύη, Μάλτα, Συρία και Τουρκία και επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας με τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός μετέτρεψε σε μπίζνα το στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων

Μητσοτάκης στο MED9: Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια

Τι προβλέπει η Επιστολή Προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
psinakis-rouvas
LIFESTYLE

Ηλίας Ψινάκης: Ο Σάκης Ρουβάς με απέλυσε, δεν έχουμε πλέον καμία σχέση (Video)

israil hamas
ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Εκδηλώσεις μνήμης, διαδηλώσεις για την απόδοση ευθυνών και δέσμευση για περισσότερο πόλεμο

the-exorcist-martyrs_0710_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Exorcist: Martyrs»: Η Universal Pictures έδωσε μία πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του Mike Flanagan (photos/videos)

DK2_4925
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H MG στην Auto Athina 2026: Δυναμική παρουσία, νέα μοντέλα & η εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού!

egkefaliko_0710_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Στένωση καρωτίδων: Πώς μια «σιωπηλή νόσος» οδηγεί σε εγκεφαλικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

kanakis 6654- new
MEDIA

ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό - Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 17:24
psinakis-rouvas
LIFESTYLE

Ηλίας Ψινάκης: Ο Σάκης Ρουβάς με απέλυσε, δεν έχουμε πλέον καμία σχέση (Video)

israil hamas
ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Εκδηλώσεις μνήμης, διαδηλώσεις για την απόδοση ευθυνών και δέσμευση για περισσότερο πόλεμο

the-exorcist-martyrs_0710_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Exorcist: Martyrs»: Η Universal Pictures έδωσε μία πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του Mike Flanagan (photos/videos)

1 / 3