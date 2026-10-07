Τι προβλέπει η Επιστολή Προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

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Ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας δημιουργεί η σημερινή υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent – LOI) για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, που πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο η υπογραφή επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program – SPP) και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συνεργασία Ελλάδας-Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτικοί ελιγμοί, υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, Διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις.

Παράλληλα, δύναται να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Ως επόμενα βήματα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

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