Συνάντηση Ρούμπιο με Δένδια – Υπεγράφη η συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα

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Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με αφορμή τη συμφωνία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί ένδειξη των στενών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία ένα ακόμη βήμα στην εμβάθυνση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία που υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και η Εθνοφρουρά της Φλόριντα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον μετασχηματισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνδεση με την «Ατζέντα 2030»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε τη συνεργασία με την «Ατζέντα 2030», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να αξιοποιήσει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις να φτάσουν στο επίπεδο που έχει τεθεί ως στόχος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ρούμπιο: Συνεργασία και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Στην πρακτική διάσταση της συνεργασίας στάθηκε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αμερικανική παρουσία αποτελεί ένα ακόμη δείγμα των στενών δεσμών με την Ελλάδα.

Ο Ρούμπιο ανέδειξε ιδιαίτερα τις δυνατότητες αμοιβαίας ανταλλαγής εμπειρίας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Όπως εξήγησε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αξιοποιήσουν την ελληνική τεχνογνωσία στη διαχείριση σεισμών και δασικών πυρκαγιών, ενώ η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την εμπειρία της Εθνοφρουράς της Φλόριντα στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά στη Φλόριντα, την οποία χαρακτήρισε «πατρίδα» του.

Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Η υπογραφή έγινε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα John Haas.

Η ανάρτηση του Μάρκο Ρούμπιο για την επίσκεψή του στην Αθήνα: Η συνεργασία μας είναι ισχυρότερη από ποτέ

Arrived in Greece for the 6th U.S.-Greece Strategic Dialogue. Greece is a steadfast, capable NATO ally. We are united in defense, energy, and shared democratic values. The U.S.-Greece bond is deep, and our partnership is stronger than ever. https://t.co/FT1O0kWDge — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 7, 2026

Η επίσκεψη στην αμερικανική πρεσβεία

Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε στην αμερικανική πρεσβεία προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα ανακαινισμένη πτέρυγα

Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ που μίλησε για μια ξεχωριστή μέρα τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο ανέβηκε στο βήμα και ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας.

«Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας. Ένα κτίριο που αρμόζει για την ανάπτυξη σχέσεων με έναν από τους βασικούς συμμάχους μας στον κόσμο», είπε.

Κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στους πέντε Αμερικανούς δημόσιους λειτουργούς, που έχουν χάσει τη ζωή τους ως θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων τόνισε ότι «οι πρεσβείες είναι κάτι περισσότερο από απλώς κτίρια, είναι αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις της χώρας μας. Και αποτελούν, σε πολλές περιπτώσεις, την πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε στη χώρα υποδοχής μας. Αλλά πρέπει επίσης να είναι λειτουργικές. Πρέπει να διατηρούν ασφαλές το προσωπικό που βρίσκεται στο εσωτερικό τους και να προστατεύουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συνομιλίες που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Αλλά, από αισθητικής άποψης, όταν αυτό είναι κατάλληλο, θα πρέπει να σχεδιάζονται με έναν μοναδικά αμερικανικό τρόπο. Θα πρέπει να αποπνέουν δύναμη».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι από μάρμαρο, το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Παρθενώνα και «αντανακλά τους πολιτιστικούς μας δεσμούς με την περιοχή και τον σεβασμό μας στην ιστορία της πόλης και την επιρροή της στο δικό μας έθνος και τους θεσμούς μας».

Επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης ανανεώνει αυτή την αναγνώριση των δεσμών σε ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα σπουδαία μνημεία της πόλης.

«Αλλά, φυσικά, μια πρεσβεία είναι απλώς ένα άδειο κτίριο χωρίς τους ανθρώπους της. Η ολοκλήρωση αυτών των εργασιών ανακαίνισης επιτρέπει, επιτέλους, να συγκεντρωθεί και πάλι όλο το προσωπικό της πρεσβείας, το οποίο στεγαζόταν σε άλλες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια των ετών των εργασιών. Πολλοί από εσάς βρίσκεστε εκτός του χώρου εδώ και οκτώ χρόνια και εμείς, όπως και το υπουργείο, σας είμαστε ευγνώμονες για την ευελιξία και την υπομονή σας κατά τη διάρκεια αυτής της παρατεταμένης διαδικασίας. Είμαι πολύ υπερήφανος που, ως υπουργός Εξωτερικών, συμμετέχω στην τελετή και ελπίζω ότι αυτό το κτίριο θα συνεχίσει να ενισχύει τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της χώρας υποδοχής μας, της Ελλάδας.

Και όπως ο Παρθενώνας ενέπνευσε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτού του κτιρίου πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, έτσι η ιστορία, τα ευρήματα και τα επιβλητικά ερείπια του αρχαίου πολιτισμού της πόλης μας εμπνέουν να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ την περήφανη δυτική κληρονομιά και τις αξίες μας, καθώς επιτελούμε εδώ το έργο μας», κατέληξε στη σύντομη ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ακολούθησε εκδήλωση για το προσωπικό της Πρεσβείας.

Το παλιό κτίριο που κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους την περίοδο 1959-1961 και ακολουθεί τις φόρμες της σχολής Μπάουχαους ανακαινίστηκε πλήρως με σεβασμό στα στοιχεία του, το μάρμαρο, τις λιτές προσόψεις και μένουν να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις στον εξωτερικό χώρο.

Δηλώσεις Γεραπετρίτη – Ρούμπιο

Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ συμφώνησαν Ελλάδα και ΗΠΑ, όπως τόνισαν στις κοινές τους δηλώσεις οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Στις δηλώσεις του ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι σε ε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας και ΗΠΑ αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας και την προώθηση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει το ένα τέταρτο του αμερικανικού LNG.

Είπε στη συνέχεια πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.

«Μοχλός εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι η Ομογένεια, με πάνω από 100.000 Αμερικανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής στη γενέτειρα του κ. Ρούμπιο, ενώ υπάρχουν πλέον πάνω από 100 απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ», τόνισε ο Έλληνας υπουργός και πρόσθεσε: «Συζητήσαμε για τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την κατάσταση στην υποσαχάρια Αφρική, η οποία επηρεάζει και τις μεταναστευτικές ροές. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ζήτημα που ανέδειξε κατά την προεδρία της το 2025».

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ακόμα πως παράλληλα, αποτελεί προτεραιότητα η ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία στη Μέση Ανατολή, καθώς και η καταπολέμηση του παρωχημένου εθνικισμού στα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά τις αμυντικές της δαπάνες πάνω από το καθορισμένο όριο, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε πως είναι πάροχος ασφάλειας, διατηρώντας ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις, όπως η ASPIDES και η ATALANTA, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις αμερικανικές πρωτοβουλίες. Έχει επίσης κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως το 3+1, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό, πολυμερές σχήμα, και λόγω της συμβολής του Μάρκο Ρούμπιο.

Αναφερόμενος στην Κύπρο επισήμανε ότι αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία η επανένωσή της με πυξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή.

Τέλος ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικώς είπε ότι η σύνδεση Ελλάδας και ΗΠΑ βασίζεται σε κοινές αξίες, στον απόηχο των Επαναστάσεων των δύο χωρών. «Όπως είχε γράψει ο Τόμας Τζέφερσον σε απάντησή του στον Αδαμάντιο Κοραή εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης: “Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά που υποφέρουν οι Έλληνες”», κατέληξε

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «Ελλάδα και ΗΠΑ διατηρούν μια ιστορική συμμαχία. Η σημασία της υπογραμμίζεται από τις ταραχές στον κόσμο στον οποίο ζούμε στο Ιράν, το Ορμούζ, την Υεμένη και την Ουκρανία. Πρόκειται για μια συμμαχία ιστορικής φύσης με γερά θεμέλια, που αποτελεί πηγή σταθερότητας. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος».

Είπε ακόμα ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπισή τους.

Ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών είπα ακόμα ότι η Ελλάδα είναι ένας στενός εταίρος στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα. Λόγω της θέσης της στον χάρτη, είναι εκτεθειμένη σε διαφορετικές απειλές.

«Προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών» τόνισε ο κ. Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται, η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, με στόχο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Επίσης, αποτελεί σημαντικό μέλος στη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της Συμμαχίας».

Τέλος ο κ. Ρούμπιο είπε ότι θέλουμε νέους διασυνδετήριους αγωγούς και επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Οι υπουργοί Εξωτερικών, μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών και το FBI, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού».

To πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία στην Πνύκα αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος», όπως προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

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