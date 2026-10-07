Μητσοτάκης στο MED9: Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9, στο Σπλιτ της Κροατίας έλαβε μέρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις τοποθετήσεις του στην ολομέλεια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αυτό συνδέεται με τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επισημαίνοντας επιπλέον ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης στην ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλλος των φιλοδοξιών της.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών.

Διαβάστε επίσης:

Τι προβλέπει η Επιστολή Προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Διορία μιας εβδομάδας από Κουμουνδούρου σε 12 ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν για να πάνε σε Τσίπρα – Του καλεί να παραδώσουν τις έδρες τους

Συνάντηση Ρούμπιο με Δένδια – Υπεγράφη η συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα











