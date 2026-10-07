Τσίπρας στο Συνέδριο «Διάλογοι Αθήνας»: Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο για το καλώδιο – Τι είπε για την ομιλία του στην Πνύκα

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Από τη σημερινή επικαιρότητα και την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ξεκίνησε η συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα».

Εν πρώτοις ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι «είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος, ο οποίος επί κυβερνήσεώς μου εγκαθιδρύθηκε». Και συνέχισε: «Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος αργότερα πήγε στις καλένδες. Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξαγάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά του. Μέχρι σήμερα, ομολογώ ότι περιμένω να δω τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο καίριο ζήτημα του καλωδίου (να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει, από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της). Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ’ ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν ‘λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση’. Αν ισχύει, είναι βαθιά απογοητευτικό».

Και, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ είναι σε εξέλιξη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε: «Η στάση είναι ‘νίπτω τας χείρας μου’, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό», αφού, προσέθεσε, «μιλάμε για κατάφωρη παραβίαση διεθνούς δικαίου».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, «το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα. Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Μακάρι, λέω να πέφτω έξω, αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και του αναφαίρετου δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντά της».

Και, σε ένα επόμενο ερώτημα για την παραχώρηση της Πνύκας για τις ανάγκες της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε ως εξής: «Αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά, το 1959, δόθηκε η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στη Πνύκα. Τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στη Πνύκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα, για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στο ‘Νιάρχος’. Προφανώς η Πνύκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, τον συμβολισμό αυτού του τοπόσημου. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το ‘δίκαιο του ισχυρού’. Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του ‘δίκαιου του ισχυρού’».

Και, στη συνέχεια, «δεν λέω ότι κακώς (παραχωρήθηκε), λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, ‘παρακινδυνευμένη’ απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα MAGA που εκπροσωπεί, ο σημερινός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας. Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο. Άρα, βεβαίως, αν ο υπουργός Εξωτερικών μείνει αμιγώς στη θέση και στον ρόλο του ως υπουργός Εξωτερικών και δεν κάνει μια ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση, προφανώς δεν θα υπάρχει ζήτημα. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα την χρεωθεί», κατέληξε.

«Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη αλλά για να την ενώσω»

Αφού υπογράμμισε τον διπλό στόχο του, πολιτική αλλαγή – αλλαγή πολιτικής, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε: «Η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω – αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του – θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, με ένα ριζοσπαστικό, με ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, σε αντίθεση με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με ποιους; Με όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, στη βάση του προγράμματός μας, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα».

Συμπερασματικά, συνέχισε, «δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον… βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ», σημείωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας την απάντησή του.

Στο κυρίως θέμα του συνεδρίου, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη προάσπισης των αδόμητων χώρων, του πρασίνου και εν γένει του δημόσιου χώρου.

Ειδική μνεία έκανε στο στεγαστικό πρόβλημα, όπου και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν αξιοποίησε το «τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο» του Ταμείου Ανάκαμψης για τον σκοπό αυτό. Τον επέκρινε μάλιστα, και για όσα είπε χθες για τον Ισπανό (παραιτηθέντα) πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σημειώνοντας ότι εκείνος που καταψήφισε τη δέσμη μέτρων της ισπανικής κυβέρνησης για το στεγαστικό, ήταν ο επικεφαλής του ισπανικού συντηρητικού κόμματος και «ομοϊδεάτης του κυρίου Μητσοτάκη», Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

«Όταν κυβερνάς επτά χρόνια, δεν έρχεσαι να πεις ωραίες ιδέες» συνέχισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και επανέλαβε τη μομφή του προς την κυβέρνηση, ότι δεν αξιοποίησε το ΤΑΑ, δεν πήρε μέτρα για το Airbnb, δεν έκανε κάτι με τις κλειστές κατοικίες και κτήρια, δημόσια και ιδιωτικά. «Και έρχεσαι μετά από επτά χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες να μας πεις ‘έχω μια ωραία ιδέα‘», συμπλήρωσε εν κατακλείδι. Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, τέλος, κ. Τσίπρας ζήτησε να κρατηθεί υψηλή η τουριστική ζήτηση, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η καθημερινότητα και η ζωή των κατοίκων.

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