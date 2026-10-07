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07.10.2026 21:08

Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ρούμπιο σε κεντρικό ξενοδοχείο: «Ο υπουργός είναι φίλος της Ελλάδας», δήλωσε ο Γεραπετρίτης

07.10.2026 21:08
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Με ένα επίσημο δείπνο στο Tudor Hall του ξενοδοχείου «King George» αποχαιρέτησε η ελληνική κυβέρνηση τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που επισκέφθηκε τη χώρα μας.

«Είναι εξαιρετική τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο έναν φίλο από τις ΗΠΑ με τον οποίο είχαμε επικοδομητικές συζητήσεις» ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης καλωσορίζοντας τον Αμερικανό ομόλογό του στο δείπνο.

«Ο Υπουργός είναι φίλος της Ελλάδας, έχει συλλέξει πολλές εικόνες από τη χώρα μας και του παρείχαμε την φιλοξενία μας» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Το μενού του δείπνου


Πιάτα με ελληνικές γεύσεις και αρώματα προσφέρθηκαν στον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Συγκεκριμένα, οι καλεσμένοι απόλαυσαν προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο/ψάρι, ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.


Το μενού επιμελήθηκε ο Head Chef του ξενοδοχείου και της Μεγάλης Βρετανίας, Αστέριος Κουστούδης, με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις.

Στο δείπνο έδωσαν  το παρών εκτός του πρωθυπουργού και του Αμερικανού ΥΠΕΞ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Τζόσουα Χακ, ο υπουργός ΕΘνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

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