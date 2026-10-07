ΣΥΡΙΖΑ: Εξωστρέφεια και αντιπολιτευτικές στροφές – Οι συμμετοχές και το πρόγραμμα του «φεστιβάλ» Αυγής και Κόκκινου το Σαββατοκύριακο

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Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, με έμφαση στη μη θέσπιση 13ης σύνταξης από την κυβέρνηση, η πορεία εξωστρέφειας του κόμματος με τελευταία παραδείγματα τις επισκέψεις σε Κοζάνη και Λασίθι, η μεγάλη γιορτή της ΑΥΓΗΣ και του «Κόκκινου» το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου, αλλά και η πολυλειτουργική ανανέωση της ιστοσελίδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απασχόλησαν την τακτική, εβδομαδιαία ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

Τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες του κόμματος παρουσίασαν ο Γραμματέας της Κ.Ε. και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. Νίκος Παππάς, ο Γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος, ο Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Εκπρόσωπος Τύπου, Δημήτρης Μελίδης.

Ο Νίκος Παππάς σχολίασε εισαγωγικά το θέμα των εκλογών στην Ισπανία, λέγοντας ότι η Δεξιά και η Ακροδεξιά καταψήφισαν τις ρυθμίσεις προστασίας για το στεγαστικό πρόβλημα, που ήθελε να φέρει η προοδευτική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι αυτό έχει τεράστια σημασία, τώρα που το «φίδι» βγαίνει ξανά από τη φωλιά του, ως μήνυμα και προς τα νέα παιδιά, που αποδεικνύει ποια ακριβώς είναι η Δεξιά και η Ακροδεξιά διεθνώς.

Αύξηση στους φόρους για να βγαίνει το υπερπλεόνασμα

Αναφερόμενος στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, ο Γραμματέας του κόμματος, προκάλεσε πρώτα απ’ όλα οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος να αμφισβητήσει τα δεδομένα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Περιγράφοντας την αύξηση βασικών μεγεθών του Προϋπολογισμού του 2027 σε σχέση με το 2021, σημείωσε ότι παρατηρείται ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ περί το 40%, με αύξηση εισπράξεων, που δεν οφείλονται στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά σε μια δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση μέσω των έμμεσων φόρων. Για του λόγου το αληθές, παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι συνολικοί φόροι αυξήθηκαν από το 2021 κατά 61,5% (+30 δισ. ευρώ). Ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 77% (+13,3 δισ. ευρώ), ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 65% (+6,6 δισ. ευρώ) και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 175% (+6,2 δισ. ευρώ).

Συμπερασματικά, το στέλεχος του κόμματος τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει την υπερφορολόγηση γιαυπερπλεο νάσματα που δεν επιστρέφουν στην κοινωνία, ενώ υπάρχει και πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, πέραν του ορίου των 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο έθεσε αρχικά η κυβέρνηση. Μάλιστα ο Νίκος Παππάς κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, κόμματα που αποδέχτηκαν την «ψευδοροφή» που είχε προσδιορίσει η κυβέρνηση, να επανεξετάσουν τη στάση τους. Παρουσιάζοντας παραδείγματα χωρών που αξιοποίησαν τις δημοσιονομικές ευελιξίες της ΕΕ, ο Νίκος Παππάς τόνισε: «Εάν η Ελλάδα έκανε κάτι αντίστοιχο με την Ισπανία, θα μπορούσε να διαθέσει εκτάκτως 2,25 δισ. ευρώ σε δαπάνες αντί για 669 εκατ. ευρώ, προκειμένου να στηρίξει την κοινωνία. Επιπλέον 1,58 δισ. ευρώ».

Κοινωνική ατζέντα με 13η σύνταξη, ενέργεια και καταστροφές στην Κρήτη

Μιλώντας ειδικά για τη 13η σύνταξη, ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι το 2021 η δαπάνη για τις συντάξεις ήταν 16% του ΑΕΠ και τώρα προβλέπεται στο 13,5%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν μερίδιο από την αύξηση του ΑΕΠ. Πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιτρέπει τη μόνιμη χορήγηση 13ης σύνταξης και με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, ενώ η σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήματος μπορεί να στηριχτεί στην πρόταση για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε επενδυτικό, κοινωνικό Ταμείο, με εξασφαλισμένες αποδόσεις.

Με αφορμή την τριήμερη περιοδεία του στη Κοζάνη, όπου μίλησε με ΤΑ, το σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και κατοίκους, ο Νίκος Παππάς, αναφέρθηκε ειδικά στα ενεργειακά ζητήματα και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η οποία «άλλαξε στόχο και σκοπό και είπε ότι προηγούνται τα κέρδη των δικών μου μετόχων». Στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία και άλλες χώρες, πρόσθεσε ο Νίκος Παππάς, έχουμε 374 περιπτώσεις επανακρατικοποίηση ς υποδομών ενέργειας, δικτύων, εταιρειών εμπορίας, μεγάλων υποδομών, σε δημοτικό ή σε περιφερειακό επίπεδο». Όταν «μεγάλες υποδομές και δίκτυα ιδιωτικοποιούνται, τα πράγματα δεν πάνε καλά», σχολίασε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφερόμενος στη δική του επίσκεψη στο χτυπημένο από την κακοκαιρία Οροπέδιο Λασιθίου, ο Γιάννης Μπουλέκος, τόνισε ότι η περιοχή «βρίσκεται στα όρια της κοινωνικής αποσύνθεσης μετά την καταστροφή» και έκανε λόγο για 18.000 στρέμματα αγροτικής γης όπου καλλιεργούνται κηπευτικά, που έχουν πληγεί και έναν τεράστιο αριθμό παραγωγών που χτυπήθηκαν άμεσα, καθώς και πολλούς ακόμη επαγγελματίες που εξαρτώνται από το αγροτικό εισόδημα. Πρόσθεσε ότι σε μια περιοχή που κάθε χρόνο εμφανίζει πλημμύρες, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι κρίσιμης σημασίας, και ανέφερε ότι το αρδευτικό έργο που ξεκίνησε το 2019 έχει «παγώσει». Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε άμεσα ενίσχυση για τους πληγέντες για έξοδα διαβίωσης, αποζημίωση 100% ανά στρέμμα μέσω άλλων προγραμμάτων, εκτός διαδικασιών ΕΛΓΑ, για να δοθεί σύντομα, μικροπιστώσεις και αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ΕΝΦΙΑ και εφορίας.

Ο Γιάννης Μπουλέκος έκανε και ένα συνολικό σχόλιο για τις περιοδείες, που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα και φέρνουν αισιοδοξία, κυρίως από μέλη και στελέχη που είχαν αποστασιοποιηθεί και τώρα επιστρέφουν, βλέποντας δυνατότητες πολιτικής δράσης με στήριξη από τη συλλογική ηγεσία του κόμματος.

Στις 10 και 11 Οκτωβρίου το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου

Με έντονη αισιοδοξία παρουσίασε ο Γιάννης Μπουλέκος το διήμερο φεστιβάλ της ΑΥΓΗΣ και του «Κόκκινου», το προσεχές Σαββατοκύριακο, στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), με ελεύθερη είσοδο, πλούσιο ψυχαγωγικό και καλλιτε χνικό πρόγραμμα , με σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, με τραπέζια στήριξης της Παλαιστίνης, συλλογή τροφίμων και φαρμάκων για τη στήριξη κοινωνικών παντοπωλείων και κοινωνικών ιατρείων, αλλά και με παραγωγούς αγροτικών προϊόντων για επαφή με τον κόσμο χωρίς μεσάζοντες.

Ειδικά γι’ αυτό, ο Γιάννης Μπουλέκος είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, που επέτρεπε σε παραγωγούς να παρακάμπτουν τους μεσάζοντες ακυρώθηκε από την κυβέρνηση και τον Αδ. Γεωργιάδη. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος επεσήμανε σχετικά ότι «αυτή τη στιγμή το 82% του αγελαδινού γάλακτος, το 79% της παραγωγής κοτόπουλου στη χώρα και το 81% των ιχθυοκαλλιεργειών τα ελέγχουν δύο συγκεκριμένα funds. Αυτό είναι τραγωδία, νεοφιλελεύθερη εμμονή».

Ο Γιάννης Μπουλέκος έκανε επίσης μια αναδρομή στις δύσκολες στιγμές που πέρασαν τα μέσα ενημέρωσης, που τώρα εισέρχονται σε μια νέα περίοδο, χωρίς οφειλές στους εργαζόμενους, με ελκυστικότητα για νέες συνεργασίες, όπως αυτή του Γιώργου Μητσικώστα. «Πλέον κάνουμε και δράσεις εξωστρέφειας, γιατί η ΑΥΓΗ και το “Κόκκινο” δεν είναι απλά δύο ιστορικά μέσα, αλλά η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης», τόνισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Θεματικά τραπέζια με Δούκα, Σπίρτζη, Αναγνωστοπούλου και Καρχιμάκη

Το πρόγραμμα των θεματικών συζητήσεων έχει ως εξής:

Θεματικό τραπέζι: Κράτος δικαίου και ελευθερία του Τύπου, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 19:30. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι:

Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαϊας.

Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αντιπρόεδρος της ευρωομάδας Left.

Λευτέρης Καρχιμάκης, στέλεχος ΠΑΣΟΚ.

Παύλος Κλαυδιανός, δημοσιογράφος στην Εποχή.

Νίκος Μορφονιός, δημοσιογράφος στην Αυγή.

Χρήστος Σπίρτζης, πολιτικός μηχανικός, πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Γιάννα Παπαδάκου, δημοσιογράφος στην Αυγή.

Θεματικό τραπέζι: Η στέγη είναι Δικαίωμα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 19:00. Στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του Δημοσίου θα συμμετάσχουν οι:

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων.

Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΕΜ Α.Ε. – Δήμος Αθηναίων.

Έλενα Κουντουρά, Ευρωβουλευτής.

Νίκος Παππάς, Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Συντονίζει, ο Κώστας Σαββόπουλος, Δημοσιογράφος «Στο Κόκκινο 105,5»

Ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ

Παρουσιάζοντας την ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Μελίδης περιέγραψαν τις νέες δυνατότητες αναζήτησης πολλαπλών τρόπων, την πλήρη παρουσίαση της πολιτικής δραστηριότητας του κόμματος από την πρώτη σελίδα, τη νέα αισθητική του, τις δυνατότητες εξειδικευμένων αποτελεσμάτων, τη χρήση λέξεων-κλειδιών για συγκεκριμένα αποτελέσματα και την ταχύτητά του.

Ακόμη και τη δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων από τους δημοσιογράφους, τα οποία θα προωθούνται άμεσα στα στελέχη στα οποία απευθύνονται. Δόθηκε επίσης έμφαση στο ότι οι νέες δυνατότητες αναπτύχθηκαν πολύ με πολύ χαμηλότερο κόστος από προηγούμενες ανάλογες παρεμβάσεις και με προσωπική εργασία των πολιτικών στελεχών επικοινωνίας του κόμματος.

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