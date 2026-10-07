Κάζο στη Μελέτη: Κήρυξαν απεργία εργοδοτών στο Facebook – Πόσοι έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν 

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Τη δική τους απάντηση στην Ελεονώρα Μελέτη για τη βία κατά των εργοδοτών έδωσαν οι χρήστες των social media.

Χρήστης κήρυξε 24ωρη απεργία εργοδοτών «ενάντια στη βία των εργαζομένων». Η τοποθεσία είναι πού αλλού; Στην Εκάλη.

Οι περήφανοι εργοδότες που θα δώσουν το παρών καλούνται να φέρουν τα δικά τους Aperol και να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία δημοτών Δυτικών προαστίων.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει ότι θα παρευρεθούν 9.000 χρήστες. Μήπως πρέπει η Ελεονώρα Μελέτη να αρχίσει να προβληματίζεται;

Τι είπε η Ελεονώρα Μελέτη

«Να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις ειδικά μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι», είπε στην ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

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