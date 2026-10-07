Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

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Αναφορά στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος στο πρώτο Αλ Τσαντίρι της νέας σεζόν.

Ο κωμικός αναφέρθηκε στην απουσία της Πολιτείας που επέτρεπε στην Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να εκθέτουν τις ζωές των ασθενών τους σε κίδυνο με τις πρακτικές τους.

Σε μία σπάνια προσωπική αναφορά αποκάλυψε ότι η σύζυγος του που πέθανε από καρκίνο είχε επισκεφτεί ένα γιατρό με παρεμφερή ειδικότητα, που την προέτρεψε να μην κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά και αρχίσαμε όλοι να ρωτάμε, να μάθουμε, να ψάχνουμε το γιατί. Όπως ακόμα ψάχνουμε να βρούμε γιατί φύγαν τα παιδιά στα Τέμπη. Όπως ακόμα ψάχνουμε γιατί κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι. Από τους πολλούς στον έναν και από τον έναν στους πολλούς υπάρχει μία λέξη που τα συνδέει και τους συνδέει όλους μαζί. Το άδικο της απώλειας. Αυτό που δίνει το καντηλάκι τους που λένε, μέχρι εκεί, αλλά που κάποιος τραβάει το φιτίλι βία και εξαφανίζεται.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέθανε σε ένα διαμέρισμα. Σε διαμέρισμα, που παρίστανε το ιατρείο, γιατί από κάτω δεν έγραφε τίποτα και όλοι οι έλεγχοι που πήγαν εκεί το ‘βλεπαν ότι δεν γράφει τίποτα, αλλά δεν έκαναν κάτι. Και η γιατρός δεν τον συνόδευσε εκεί γιατί έπρεπε στο Ελπίς να τους εξηγήσει τι του έκανε. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήγε. Ούτε αυτή, ούτε ο γιατρός που κοιμόταν την ώρα της ανακοπής.

Εγώ δεν πήγα στο γιατρό αυτόν και δεν πήγα γιατί η γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο του Κολωνακίου, τέτοιες ειδικότητες περίπου, που της είπε δεν χρειάζεται να κάνεις εξετάσεις, ενώ είχε περάσει καρκίνο, θα κάνουμε εδώ τις καλές, ακριβές, που θα στα δείξουν όλα. Και δεν δείξαν τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζωνάκης έφυγε νεκρός από εκεί μέσα, από την Καρνέαδου. Πώς κανονίστηκαν έτσι; Που ο θάνατος που έγινε στις 15:22, γιατί τότε έπαθε την ανακοπή, να έχει γραφτεί ότι έγινε τελικά στις 17:20 στο Ελπις; Δύο φορές πέθανε; Ο χρόνος δεν μπαζώνεται», είπε χαρακτηριστικά.

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