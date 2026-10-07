Κατάρ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πολλαπλά βλήματα – Αναφορές για θύματα

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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πολλαπλά, μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα βλήματα ανοικτά των ακτών του Κατάρ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο και για θύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 51 ναυτικά μίλια βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ, στο Κατάρ, όταν ανέφερε ότι δέχθηκε πλήγματα από πολλαπλά βλήματα.

Η υπηρεσία γνωστοποίησε επίσης ότι υπάρχουν αναφορές για θύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό τους ή για την κατάστασή τους.

Έρευνα από τις αρμόδιες αρχές

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα.

Παράλληλα, η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ, προσθέτοντας ότι το τάνκερ ανέφερε πως χτυπήθηκε από πολλαπλά βλήματα και ότι έχουν καταγραφεί θύματα.

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