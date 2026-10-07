Τραμπ για την πανώλη στη Ρωσία: «Δεν πιστεύουμε ότι συνδέεται με βιολογικό όπλο» – Τι είπε για Πούτιν

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν θεωρεί πως η υπόθεση της πανώλης στη Ρωσία σχετίζεται με βιολογικό όπλο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς εκκλήσεις προς τη Μόσχα για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με όσα έχουν συμβεί στη Σιβηρία.
«Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, όμως δεν το πιστεύουμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση στον Λευκό Οίκο για το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση με βιολογικό όπλο.
Παράλληλα, επικαλούμενος τη θέση των ρωσικών αρχών, πρόσθεσε: «Λένε πως η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο».
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι αναμένεται να έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί.
«Έχει τα γενέθλιά του σήμερα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.
Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει σε επίσημο διάβημα προς τη Μόσχα, ζητώντας ενημέρωση για την υπόθεση της πανώλης, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία έχει απευθύνει σχετική προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες.
Οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υφίσταται «κανένας επιδημικός κίνδυνος» στη Σιβηρία, κάνοντας λόγο για «ψευδείς πληροφορίες».
Ωστόσο, οι εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από την υπόθεση εντείνονται, κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τον θάνατο τεχνικού εργαστηρίου, η οποία εργαζόταν στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ.
Ο θάνατός της έγινε γνωστός την Παρασκευή από αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με το τοπικό ενημερωτικό μέσο «Λαοί της Βαϊκάλης», εξετάζεται το ενδεχόμενο η εργαζόμενη να προσβλήθηκε από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο ενός δοκιμαστικού σωλήνα.
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