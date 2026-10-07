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07.10.2026 10:33

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

07.10.2026 10:33
MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW

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Ο σάλος που προκλήθηκε από τις απουσίες των πρώην αρχηγών της ΝΔ στα γενέθλια της παράταξης τη Δευτέρα κινητοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου. Φυσικά, ο Κώστας Καραμανλής είναι ξεχωριστή κατηγορία και ουδείς θα τον έπαιρνε τηλέφωνο για να γίνει κάτι, αλλά ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είναι διαφορετική περίπτωση. Ο Βαγγέλης, άλλωστε, παραμένει ευρωβουλευτής του κόμματος, γενικά συμμετέχει στην πολιτική του δράση και πάντως δεν έχει διαφοροποιηθεί ή τραβήξει δική του πορεία, όπως ο Καραμανλής – ο Αντώνης Σαμαράς, επίσης, είναι εντελώς σε άλλο κλίμα, αφού έχει διαγραφεί και ετοιμάζει δικό του κόμμα.

Γι’ αυτό και το Μαξίμου τον προσκάλεσε – τον Μεϊμαράκη – την Παρασκευή για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να τα πουν, να δείξουν ότι η απουσία της Δευτέρας δεν σημαίνει κάτι φοβερό και τρομερό και πως παραμένουν αγαπημένοι…

Κι αυτά τα περί εσπευσμένης πρόσκλησης και απρόθυμης αποδοχής, που λένε κάποιοι, μπορεί να είναι και μύθος, δεν ξέρω…

Πάντως, παρουσίες σαν του Γιώργου Φλωρίδη, της τελευταίας μεγάλης μεταγραφής της ΝΔ, δεν φάνηκαν αρκετές να ισοφαρίσουν τις απουσίες

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