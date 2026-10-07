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07.10.2026 10:29

Οι όμορφες προσδοκίες για το καλώδιο, όμορφα… πνίγονται, α λα γαλλικά

07.10.2026 10:29
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Πάνω που η περίφημη «γαλλική φόρμουλα» παρουσιαζόταν ως διέξοδος για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, ήρθε η ίδια η Nexans να χαλάσει την ωραία αφήγηση.

Με επιστολή στην «Καθημερινή», η εταιρεία διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε ή σχεδιάζει επαφές με τις τουρκικές αρχές για τις επικείμενες έρευνες βυθού, ξεκαθαρίζοντας ότι συντονίζεται με τον φορέα υλοποίησης, την Αθήνα και τη Λευκωσία. Η «δημιουργική ασάφεια», λοιπόν, αποδεικνύεται τόσο δημιουργική, ώστε ο υποτιθέμενος πρωταγωνιστής της δηλώνει ότι δεν συμμετέχει. Αυτό δεν σημαίνει πως ακυρώνεται το έργο, σημαίνει όμως ότι η συγκεκριμένη προσδοκία έχασε το βασικό της στήριγμα. Και επειδή το καλώδιο δεν προχωρά με αισιόδοξες διαρροές, καλό θα ήταν οι αρμόδιοι να εξηγήσουν ποια συμφωνημένη διαδικασία υπάρχει τελικά, πριν σερβίρουν την επόμενη γαλλική συνταγή.

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