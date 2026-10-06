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06.10.2026 21:20

Καρφί Τσίπρα για Μελέτη: «Aυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες»

06.10.2026 21:20
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Καρφί κατά της Ελεονώρας Μελέτη εκτόξευσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της συνεδρίασης των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της ΕΛΑΣ.

Σχολιάζοντας την περιοβόητη δήλωση της ευρωβουλεύτριας της ΝΔ για εργοδότες που εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, είπε «αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες».  

«Αυτοί, όμως, μας κυβερνάνε και εκφράζουν μια αντίληψη που όχι μόνο δεν κάνει για τα προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να τα καταλάβει. Στο Κολωνάκι, στην Εκάλη, στο Ψυχικό, δεν συζητάνε για αυτά τα προβλήματα», πρόσθεσε όλο νόημα. 

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 21:25
alexis-tsipras (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καρφί Τσίπρα για Μελέτη: «Aυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες»

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