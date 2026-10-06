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06.10.2026 18:18

Ο Σαμαράς, τα 72 μνημονιακά προαπαιτούμενα, το τηλεφώνημα τα χαράματα και ο… Πούτιν

06.10.2026 18:18
samaras synedrio

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Ένα περιστατικό από τα χρόνια της διακυβέρνησης Σαμαρά, το 2013, θέλησε να μοιραστεί ο πρώην πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή για να κλείσουν τα 72 προαπαιτούμενα και ψάχνω να βρω το τηλέφωνο του δημοσίου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ στις 1.30 τα ξημερώματα. Τον ξύπνησα τον χριστιανό. “Ναι” μου απαντάει και του λέω “είμαι ο Αντώνης Σαμαράς” και μου λέει “και εγώ ο Πούτιν” και μου κλείνει το τηλέφωνο.

Τον πήρα πάλι και του λέω “ο Αντώνης Σαμαράς είμαι” και μου το κλείνει πάλι λέγοντας “και εγώ είμαι ο Πούτιν“.

Αποτέλεσμα έστειλα την ασφάλεια. Μου τον έφερε στο Μαξίμου σχεδόν με τις πιτζάμες και του λέω… σου είπα Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι”.

Θα το θυμάται σε όλη του ζωή ο άνθρωπος και έτσι κλείσαμε και τα 72 προαπαιτούμενα», κατέληξε ο κ. Σαμαράς.

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