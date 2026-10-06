Αιχμές Σαμαρά κατά Μητσοτάκη για «διαχειριστική» πολιτική, εθνικό εφησυχασμό, παρακμή – Μήνυμα για ανάγκη πολιτικής με αρχές και αξιοπρέπεια

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Σφοδρή κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της χώρας, με σαφείς αιχμές για τον τρόπο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την ομιλία του στη διημερίδα «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

Χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του την «διαχειριστική» αντίληψη της πολιτικής, την οποία αντιπαρέβαλε με μια ηγεσία που, όπως είπε, πρέπει να διαθέτει όραμα και να επιχειρεί να αλλάξει τον «ρου της ιστορίας».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μία από τις βασικές αιχμές της ομιλίας του προς την κυβέρνηση, καθώς ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι μια πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να περιορίζεται στη «διατήρηση της εξουσίας» και στη μετάθεση των προβλημάτων για το μέλλον.

«Πραγματικά σημάδια παρακμής»

Ο Αντώνης Σαμαράς περιέγραψε μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για την κατάσταση της χώρας, μιλώντας για «πραγματικά σημάδια παρακμής».

Συνέδεσε την εικόνα αυτή με την υποχώρηση της παιδείας και της πνευματικότητας, την αποδυνάμωση της συλλογικότητας, την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου και την αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική.

Αναφέρθηκε στην «πρωτοφανή αποχή» των ευρωεκλογών του 2024 και στην εικόνα μιας κοινωνίας που, όπως υποστήριξε, χαρακτηρίζεται από κόπωση, άγχος, βία και απόγνωση.

Για τον πρώην πρωθυπουργό, η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς κοινωνικό πρόβλημα, αλλά συνδέεται και με τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική.

Όπως προειδοποίησε, εάν συνεχιστεί η «υλιστική και διαχειριστική αντίληψη», δεν θα αμφισβητηθεί μόνο η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, αλλά ενδεχομένως «η πολιτική συνολικά».

«Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τη Δημοκρατία και για το μέλλον της», τόνισε.

Η αιχμή για τον «εθνικό εφησυχασμό» και η λέξη «Θράκη»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Σαμαράς στον κίνδυνο του «εθνικού εφησυχασμού», τον οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνη εξέλιξη για τη χώρα.

«Η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και μ’ έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό», ανέφερε.

Και αμέσως μετά, κλείνοντας τη συγκεκριμένη αναφορά, επέλεξε μια χαρακτηριστική λέξη: «Θράκη».

Η αναφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κριτικής που έχει ασκήσει ο πρώην πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Έτσι, ο Σαμαράς συνέδεσε την κριτική του για τον «εφησυχασμό» στο εσωτερικό με την ανάγκη μεγαλύτερης εγρήγορσης στα εθνικά ζητήματα, αφήνοντας σαφή αιχμή προς την κυβερνητική πολιτική.

Από την οικονομία του 2012 στη σημερινή κυβέρνηση

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε ο πρώην πρωθυπουργός και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρουσιάζοντας τη δική του πολιτική διαδρομή ως παράδειγμα δύσκολων αποφάσεων και διαπραγματεύσεων.

Αναφέρθηκε στο πρώτο Μνημόνιο και στις ενστάσεις του για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις για την ύφεση ήταν λανθασμένες.

Μίλησε ακόμη για τις δραματικές διαπραγματεύσεις του 2012 και την προσπάθεια ολοκλήρωσης των 72 προαπαιτούμενων, καθώς και για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013.

Οι αναφορές αυτές λειτουργούν ως υπενθύμιση της δικής του κυβερνητικής περιόδου και των επιλογών που ο ίδιος θεωρεί ότι δικαιώθηκαν εκ των υστέρων.

Παράλληλα, ο Σαμαράς αναφέρθηκε στην απόφαση της τότε κυβέρνησής του να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη, λέγοντας ότι είχε απορρίψει την προοπτική εξόδου της χώρας από το ευρώ.

Το μήνυμα προς τους νέους

Ο πρώην πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του απευθυνόμενος στους νέους και παρουσιάζοντας δύο συμβουλές ως «το δικό μου απόσταγμα» από την πολιτική του διαδρομή.

«Να μην πιστέψετε ποτέ πως ο κόσμος θα αλλάξει από εκείνους που απλά φωνάζουν πιο δυνατά», είπε.

Και πρόσθεσε: «Να μην διαπραγματευτείτε ποτέ την αξιοπρέπειά σας».

Η φράση αυτή ήρθε μετά από μια ομιλία στην οποία ο Σαμαράς είχε αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη για πολιτική με αρχές, ιδέες και όραμα, σε αντιδιαστολή με αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «διαχειριστική» πολιτική.

Οι βασικές αιχμές προς την κυβέρνηση

Συνολικά, η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά κινήθηκε γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες κριτικής προς τη σημερινή πολιτική ηγεσία:

Τη «διαχειριστική» λογική , την οποία αντιπαρέβαλε με την πολιτική του οράματος και των μεγάλων στόχων.

, την οποία αντιπαρέβαλε με την πολιτική του οράματος και των μεγάλων στόχων. Την κοινωνική και δημογραφική εικόνα της χώρας , με αναφορές στην ερήμωση της υπαίθρου, την απογοήτευση και την απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική.

, με αναφορές στην ερήμωση της υπαίθρου, την απογοήτευση και την απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική. Τον «εθνικό εφησυχασμό» , με την αναφορά στη Θράκη να αποτελεί την πιο χαρακτηριστική αιχμή της ομιλίας του στα εθνικά θέματα.

, με την αναφορά στη Θράκη να αποτελεί την πιο χαρακτηριστική αιχμή της ομιλίας του στα εθνικά θέματα. Την ανάγκη πολιτικής με αρχές και αξιοπρέπεια, μήνυμα που συμπύκνωσε στη φράση: «Να μην διαπραγματευτείτε ποτέ την αξιοπρέπειά σας».

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