Μπακογιάννη για δημοσίευμα WSJ: Καμία ξένη δύναμη δεν αποφασίζει ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα 

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Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα Μάρκο Ρούμπιο αλλά και το δημοσίευμα της WSJ, σε σχέση με την αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοιλ και τη δήλωση που της αποδίδεται για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ρίχνουν κυβερνήσεις. Στο δημοσίευμα επανήλθε κατά την τοποθέτησή της η ανεξάρτητη βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου ζητώντας εξηγήσεις από την κυβερνητική πλειοψηφία με την Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρο της Επιτροπής να απαντά πως η κυβέρνηση έχει διαψεύσει τη δήλωση και να καταλογίζει στην βουλευτή ότι επανέρχεται για λόγους κομματικών σκοπιμοτήτων.

Ειδικότερα, η Σία Αναγνωστοπούλου, συνδέοντας την επίσκεψη Ρούμπιο με τη διεθνή συγκυρία και τα δημοσιεύματα αμερικανικών εφημερίδων για την Γκιλφόιλ, σημείωσε πως οι αντιδράσεις στην Ελλάδα ήταν «από υποτονικές έως ανύπαρκτες». Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της διακυβέρνησης Τραμπ σε άλλες χώρες και χαρακτήρισε σημαντικές τις διαδηλώσεις που έχουν οργανωθεί με αφορμή την επίσκεψη. «Μην θεωρούμε ότι σώζεται η χώρα επειδή έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι καμία ξένη δύναμη δεν μπορεί να αποφασίζει ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρόσθεσε πως «η Ελλάδα είναι μία δημοκρατία σταθερή, δυνατή», καθώς και ότι καμία κυβέρνηση, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, δεν μπορεί να επηρεάσει τη βούληση του ελληνικού λαού. Κάλεσε, παράλληλα, να μην αντιμετωπίζεται το ζήτημα με σκέψεις που παραπέμπουν στο παρελθόν.

Παίρνοντας τον λόγο ξανά, η ανεξάρτητη βουλευτής επισήμανε ότι στη δημοκρατία τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και ότι η διαρκής εγρήγορση των πολιτών είναι απαραίτητη και προς επίρρωσιν επικαλέστηκε την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα και την Κούβα, προκαλώντας νέα αντίδραση της προέδρου της Επιτροπής.

«Εγώ δεν εκπροσωπώ τη Βενεζουέλα ούτε την Κούβα, εκπροσωπώ τη χώρα μου», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας ότι καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να επιλέξει κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης στους αγώνες για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να γίνονται δεκτά υπονοούμενα που αμφισβητούν τη λαϊκή βούληση ως θεμέλιό της.

Στο σημείο αυτό η Σία Αναγνωστοπούλου ρώτησε εάν ο υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να έχει καλέσει την Αμερικανίδα πρέσβη για εξηγήσεις, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν και πώς ειπώθηκε η επίμαχη δήλωση, με την ένταση να κορυφώνεται στην αίθουσα.

«Κυρία Αναγνωστοπούλου, μην επιμένετε για πράγματα τα οποία έχει διευκρινίσει η κυβέρνηση», απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι έχει διαψευστεί η φράση που αποδόθηκε στην Γκιλφόιλ. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της συζήτησης «εκτός αν έχετε κομματικές σκοπιμότητες». «Στον Συρίγο να τα πείτε», ακούστηκε να απαντά εκτός μικροφώνου η ανεξάρτητη βουλευτής.

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