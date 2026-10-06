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06.10.2026 15:07

Μαρινάκης για την κακοκαιρία στην Κρήτη: Στο 100% η κρατική ενίσχυση

06.10.2026 15:07
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτης 101,5 FM.

Όπως ανέφερε, σήμερα στις 16:00 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων.

Αναστολές υποχρεώσεων και πλειστηριασμών

Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων,
  • αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων,
  • αναστολές πλειστηριασμών.

Παράλληλα, δήμοι και Περιφέρεια έχουν κληθεί να ολοκληρώσουν μέσα σε 15 ημέρες την καταγραφή των αναγκών και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα, ενώ οι αυτοψίες έχουν ήδη αρχίσει.

Οι τρεις άξονες της κρατικής αρωγής

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, το σχέδιο στήριξης για την Κρήτη επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • κτίρια και κατοικίες,
  • επιχειρήσεις,
  • υποδομές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, από τη στιγμή που ένας δήμος υποβάλει πλήρες και ορθά συμπληρωμένο αίτημα, τα σχετικά κονδύλια θα αποστέλλονται μέσα σε δέκα ημέρες.

Στο 100% η ενίσχυση για τις κατοικίες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ζημιές κατοικιών. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, η κρατική ενίσχυση ανέρχεται πλέον στο 100% της ζημιάς, όπως αυτή θα αποτιμάται από τον μηχανισμό κρατικής αρωγής.

Η καταβολή των χρημάτων θα μπορεί να γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση και την παραλαβή του πλήρους φακέλου.

Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση προβλέπεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

«Έχουν υπάρξει λάθη και καθυστερήσεις»

Απαντώντας στις επιφυλάξεις πολιτών για την ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν καταγραφεί λάθη, αστοχίες και καθυστερήσεις.

Παρέπεμψε, ωστόσο, στην αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, στη λειτουργία του 112 και στη δημιουργία του μηχανισμού κρατικής αρωγής, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.

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