Μαρινάκης για την κακοκαιρία στην Κρήτη: Στο 100% η κρατική ενίσχυση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτης 101,5 FM.
Όπως ανέφερε, σήμερα στις 16:00 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων.
Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
Παράλληλα, δήμοι και Περιφέρεια έχουν κληθεί να ολοκληρώσουν μέσα σε 15 ημέρες την καταγραφή των αναγκών και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα, ενώ οι αυτοψίες έχουν ήδη αρχίσει.
Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, το σχέδιο στήριξης για την Κρήτη επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, από τη στιγμή που ένας δήμος υποβάλει πλήρες και ορθά συμπληρωμένο αίτημα, τα σχετικά κονδύλια θα αποστέλλονται μέσα σε δέκα ημέρες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ζημιές κατοικιών. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, η κρατική ενίσχυση ανέρχεται πλέον στο 100% της ζημιάς, όπως αυτή θα αποτιμάται από τον μηχανισμό κρατικής αρωγής.
Η καταβολή των χρημάτων θα μπορεί να γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση και την παραλαβή του πλήρους φακέλου.
Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση προβλέπεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.
Απαντώντας στις επιφυλάξεις πολιτών για την ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν καταγραφεί λάθη, αστοχίες και καθυστερήσεις.
Παρέπεμψε, ωστόσο, στην αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, στη λειτουργία του 112 και στη δημιουργία του μηχανισμού κρατικής αρωγής, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.
Διαβάστε επίσης:
Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: «Ήρθε η ώρα» – Εντείνουμε τις διεκδικήσεις
Καρατζαφέρης για Καμπούρη: Από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει
Η Φον ντερ Λάιεν δεν υιοθετεί το αίτημα της Αθήνας για «ευρωπαϊκή αντιμετώπιση» του ενεργειακού κόστους: «Δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την ΕΕ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.