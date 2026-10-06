Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το χαλασμένο αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου

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Μια ιστορία από την κοινοβουλευτική του διαδρομή αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει το ΒΗΜΑ.
Όπως ανέφερε, όταν το 1978, ο Θανάσης Κανελλόπουλος ανέλαβε υπουργός Οικονομικών, κάλεσε τους οικονομολόγους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να τους αναθέσει την προετοιμασία του προϋπολογισμού. Ο Σαμαράς, νέος βουλευτής τότε, ανέλαβε την εισήγηση για το σκέλος των εσόδων, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι θα καλούνταν να παρουσιάσει ο ίδιος τον προϋπολογισμό στη Βουλή.
Και αυτό συνέβη διότι όταν έφτασε η ώρα της συζήτησης στη Βουλή, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κανελλόπουλος δεν βρισκόταν στην αίθουσα, καθώς, είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του έξω από τη Ραφήνα. Τότε, ο πρόεδρος της Βουλής έδωσε τον λόγο στον «ειδικό αγορητή επί των εσόδων», τον νεαρό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μετά την ομιλία του εισέπραξε τα εύσημα από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που τον κάλεσε και τον ρώτησε:
«Ήταν το ντεμπούτο σου;». Όταν εκείνος απάντησε καταφατικά, ο Καραμανλής του χτύπησε το χέρι και του είπε: «Τα πήγες πολύ καλά».
«Μεγάλη τιμή για έναν βουλευτή αυτές οι λέξεις, από έναν ηγέτη που σπάνια εκδηλωνόταν», σχολίασε ο κ. Σαμαράς. «Κι όμως, δεν θα με είχε ακούσει εκεί ο Καραμανλής, αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου. Χρειάζεται λοιπόν και τύχη».
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