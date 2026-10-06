search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 19:39
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 17:53

Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το χαλασμένο αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου

06.10.2026 17:53
samaras 776- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια ιστορία από την κοινοβουλευτική του διαδρομή αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει το ΒΗΜΑ.

Όπως ανέφερε, όταν το 1978,  ο Θανάσης Κανελλόπουλος ανέλαβε υπουργός Οικονομικών, κάλεσε τους οικονομολόγους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να τους αναθέσει την προετοιμασία του προϋπολογισμού. Ο Σαμαράς, νέος βουλευτής τότε, ανέλαβε την εισήγηση για το σκέλος των εσόδων, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι θα καλούνταν να παρουσιάσει ο ίδιος τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Και αυτό συνέβη διότι όταν έφτασε η ώρα της συζήτησης στη Βουλή, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κανελλόπουλος δεν βρισκόταν στην αίθουσα, καθώς, είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του έξω από τη Ραφήνα. Τότε, ο πρόεδρος της Βουλής έδωσε τον λόγο στον «ειδικό αγορητή επί των εσόδων», τον νεαρό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μετά την ομιλία του εισέπραξε τα εύσημα από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που τον κάλεσε και τον ρώτησε:

«Ήταν το ντεμπούτο σου;». Όταν εκείνος απάντησε καταφατικά, ο Καραμανλής του χτύπησε το χέρι και του είπε: «Τα πήγες πολύ καλά».

«Μεγάλη τιμή για έναν βουλευτή αυτές οι λέξεις, από έναν ηγέτη που σπάνια εκδηλωνόταν», σχολίασε ο κ. Σαμαράς. «Κι όμως, δεν θα με είχε ακούσει εκεί ο Καραμανλής, αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου. Χρειάζεται λοιπόν και τύχη».

Διαβάστε επίσης:

Τρεις απουσίες, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στη ΝΔ – Τι λέει η κυβέρνηση για Σαμαρά, Καραμανλή, Μεϊμαράκη

Η ατάκα Ανδρουλάκη όταν του ζητήθηκε να πει δυο λέξεις για τα γενέθλια της ΝΔ: «Χρόνια πολλά και εύχομαι σύντομα στην αντιπολίτευση (video)

Ο Νίκος Παπανδρέου «έφερε» στο Ευρωκοινοβούλιο τα κέντρα «ευεξίας» – Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη (video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Turkish Air Force F-16
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία: 10 παραβάσεις και 15 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

ERT
MEDIA

ΕΡΤ: Οι νέοι γενικοί διευθυντές σε Τηλεόραση και Ραδιοφωνία

aade-tsigara-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε 7,4 εκατ. λαθραία τσιγάρα – Ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ το παράνομο κέρδος (Photos/Video)

olympiacos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός… ενώνει: Κυριάκος Μητσοτάκης και Βαγγέλης Μαρινάκης συμφώνησαν για το νέο «Καραϊσκάκης» σε σύσκεψη στο Μαξίμου

eleonora-meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους… εργοδότες που «εκβιάζονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 19:36
Turkish Air Force F-16
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία: 10 παραβάσεις και 15 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

ERT
MEDIA

ΕΡΤ: Οι νέοι γενικοί διευθυντές σε Τηλεόραση και Ραδιοφωνία

aade-tsigara-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε 7,4 εκατ. λαθραία τσιγάρα – Ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ το παράνομο κέρδος (Photos/Video)

1 / 3