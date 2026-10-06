Η ατάκα Ανδρουλάκη όταν του ζητήθηκε να πει δυο λέξεις για τα γενέθλια της ΝΔ: «Χρόνια πολλά και εύχομαι σύντομα στην αντιπολίτευση (video)

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Λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ, ο παρουσιαστής, Παναγιώτης Στάθης, δεν… άντεξε στον πειρασμό και ρώτησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν θέλει να πει κάτι για τα γενέθλια της ΝΔ.

Χαμογελώντας αρχικά ο Ν. Ανδρουλάκης είπε χαρακτηριστικά: «Την ημερομηνία των γενεθλίων κανείς δεν τη ξέρει κανείς , ενώ του ΠΑΣΟΚ την ξέρουν όλοι».

Και πρόσθεσε: «Χρόνια πολλά στη ΝΔ και εύχομαι σύντομα στην αντιπολίτευση…»

Δείτε το στιγμιότυπο στο 06:25 πριν το τέλος του βίντεο:

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