Η ατάκα Ανδρουλάκη όταν του ζητήθηκε να πει δυο λέξεις για τα γενέθλια της ΝΔ: «Χρόνια πολλά και εύχομαι σύντομα στην αντιπολίτευση (video)

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Λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ, ο παρουσιαστής, Παναγιώτης Στάθης, δεν… άντεξε στον πειρασμό και ρώτησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν θέλει να πει κάτι για τα γενέθλια της ΝΔ.
Χαμογελώντας αρχικά ο Ν. Ανδρουλάκης είπε χαρακτηριστικά: «Την ημερομηνία των γενεθλίων κανείς δεν τη ξέρει κανείς , ενώ του ΠΑΣΟΚ την ξέρουν όλοι».
Και πρόσθεσε: «Χρόνια πολλά στη ΝΔ και εύχομαι σύντομα στην αντιπολίτευση…»
Δείτε το στιγμιότυπο στο 06:25 πριν το τέλος του βίντεο:
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