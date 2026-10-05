Oι selfies και τα πηγαδάκια από τα γενέθλια της ΝΔ

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Περίσσεψαν τα χαμόγελα και τα πηγαδάκια στην επετειακή εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Γκάζι, όπου ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε ομιλία.
Και φυσικά, στην ψηφιακή εποχή δεν έλειψαν οι selfies, ακόμη και με τον πρωθυπουργό αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που κατέκλυσαν τον χώρο.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά κι γαλάζια στελέχη έγραψαν στον λευκό τοίχο τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία.
Αδιάψευστος μάρτυρας ο φωτογραφικός φακός που απαθανάτισε τα συμβαίνοντα.
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