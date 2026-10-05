Απάντηση στις αιχμές Σαμαρά για τη Βόρεια Μακεδονία, τα γενέθλια της ΝΔ, οι απουσίες και το μήνυμα Μαρινάκη

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Με αφορμή τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έστρεψε τα βέλη του εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη στάση που είχε κρατήσει η Νέα Δημοκρατία την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Όπως σημείωσε, η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους της συμφωνίας, παραπέμποντας μάλιστα στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2019 και στις τότε επισημάνσεις του για ζητήματα όπως η γλώσσα και η εθνότητα.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να απεμπολήσει κανένα διαπραγματευτικό εργαλείο σε σχέση με την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, τονίζοντας πως η Αθήνα θα κινηθεί αναλόγως εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα.

Παράλληλα, απαντώντας στην «λαϊκίστικη κριτική» που δέχεται η κυβέρνηση από την ακροδεξιά, υποστήριξε, χωρίς να κατονομάσει τον κ. Σαμαρά, ότι ο πρωθυπουργός είχε προεκλογικά ξεκαθαρίσει τη θέση του για τη Συμφωνία των Πρεσπών: «Είπε ότι η συμφωνία αυτή, εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «γαλάζιο» πάρτι και οι απουσίες

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μεταφέρθηκε και στα αποψινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς από την εκδήλωση απουσιάζουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ενώ δεν θα παραστεί ούτε ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές των δύο πρώην πρωθυπουργών. Για τον κ. Μεϊμαράκη ανέφερε ότι έχει υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στο Ευρωκοινοβούλιο, σπεύδοντας να επισημάνει: «Μην βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλες τις περιπτώσεις».

Όσο για τον Κώστα Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιορίστηκε να πει πως «ο ίδιος επιλέγει πού θα παραστεί», προσθέτοντας ότι κάθε πρόεδρος και μέλος της ΝΔ αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης.

Την ίδια ώρα, διαψεύστηκαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Κώστας Καραμανλής θα επέλεγε να μιλήσει απόψε σε εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου αντί να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση της ΝΔ. Ο πρώην πρωθυπουργός πράγματι θα μιλήσει στο Επιμελητήριο, αλλά την Τετάρτη το πρωί.

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