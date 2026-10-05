«Με τον Πέδρο Σάντσεθ…» ο Χάρης Δούκας

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Την αμέριστη στήριξή του στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, μετά την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, εκφράζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Στην Ισπανία, Δεξιά και Ακροδεξιά συνασπίστηκαν και καταψήφισαν τα μέτρα που πρότεινε ο Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

«Τώρα, όπως είπε και ο ίδιος, ήρθε η ώρα “της ανασύνταξης της προοδευτικής πλειοψηφίας ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει την αντίσταση των ελίτ”. Ο Πέδρο Σάντσεθ ξεκίνησε μια κορυφαία μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά, για να δοθεί μια προοδευτική απάντηση. Μια μάχη που αφορά κάθε πολίτη της Ευρώπης. Με τον Πέδρο Σάντσεθ…» ανέφερε.

Στην Ισπανία, Δεξιά και Ακροδεξιά συνασπίστηκαν και καταψήφισαν τα μέτρα που πρότεινε ο Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τώρα, όπως είπε και ο ίδιος, ήρθε η ώρα «της ανασύνταξης της προοδευτικής πλειοψηφίας ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει την αντίσταση των ελίτ». Ο Πέδρο Σάντσεθ ξεκίνησε μια κορυφαία μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά, για να δοθεί μια προοδευτική απάντηση. Μια μάχη που αφορά κάθε πολίτη της Ευρώπης. Με τον @sanchezcastejon … October 5, 2026

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