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05.10.2026 18:21

«Με τον Πέδρο Σάντσεθ…» ο Χάρης Δούκας

05.10.2026 18:21
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Την αμέριστη στήριξή του στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, μετά την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, εκφράζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Στην Ισπανία, Δεξιά και Ακροδεξιά συνασπίστηκαν και καταψήφισαν τα μέτρα που πρότεινε ο Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

«Τώρα, όπως είπε και ο ίδιος, ήρθε η ώρα “της ανασύνταξης της προοδευτικής πλειοψηφίας ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει την αντίσταση των ελίτ”. Ο Πέδρο Σάντσεθ ξεκίνησε μια κορυφαία μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά, για να δοθεί μια προοδευτική απάντηση. Μια μάχη που αφορά κάθε πολίτη της Ευρώπης. Με τον Πέδρο Σάντσεθ…» ανέφερε.

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