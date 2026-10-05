Η ατάκα του Ανδρουλάκη για τον… τηλεοπτικό Αργυριάδη

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Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα προσέχει τα στελέχη του που βγαίνουν στις τηλεοράσεις – και φυσικά μία άποψη την έχει για το πώς τα πάνε.

Έτσι λοιπόν, όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για να συναντήσει μεταξύ άλλων και τους αλιείς, τα είπε και με κομματικά στελέχη, ξεχωρίζοντας τον Αργύρη Αργυριάδη. «Είσαι tv star» του είπε με νόημα, αφού ο γνωστός δικηγόρος που θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται στο One channel ως σχολιαστής.

Στο πηγαδάκι που στήθηκε ειπώθηκαν πολλά και αισιόδοξα για την προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ…

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