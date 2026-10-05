Οι… ύμνοι της Ματίνας Παγώνη για τον  Άδωνι Γεωργιάδη: «Ο καλύτερος Υπουργός Υγείας – Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ»

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Το… εγκώμιο του Άδωνι Γεωργιάδη έπλεξε η Ματίνα Παγώνη, που μίλησε στο διαδικτυακό podcast του Μάκη Πουνέντη, «Makattack The Podcast».

Αναφερόμενη στον υπουργό Υγείας, τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο Υπουργό Υγείας που πέρασε».

«Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε πως τον υπερασπίζεται επειδή, όπως είπε, πολλές φορές υπάρχει η τάση να «ισοπεδώνουμε τα πάντα», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ τόνισε ότι της αρέσει ο αυθορμητισμός που έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα η κ. Παγώνη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ιδιαίτερα τυχερός που τοποθέτησε τον Άδωνι Γεωργιάδη στη συγκεκριμένη θέση.

Η κ. Παγώνη πάντως δεν παρέλειψε να πει ότι παρά το γεγονός πως έχουν γίνει πολλά, απαιτούνται ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις στον χώρο της Υγείας.

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