search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 09:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 08:30

Ο Νίκος Παπανδρέου «έφερε» στο Ευρωκοινοβούλιο τα κέντρα «ευεξίας» – Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη (video)

06.10.2026 08:30
NIKOS_PAPANDREOU

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου να ζήσει όλο και περισσότερο από επιτήδειους που υπόσχονται το «αθάνατο νερό» αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, ζητώντας εποπτεία και έλεγχο στην αδειοδότηση επιχειρήσεων ευεξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

«Το θέμα μας είναι η προστασία των πολιτών από παράνομα και παραποιημένα φάρμακα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε έχει παραγίνει το κακό. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα υγείας. Είναι και τα προϊόντα wellness, που λέμε στα ελληνικά “ευεξία”. Και τέλος, διαφημίζονται και διαδικασίες υγείας», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:

«Και δυστυχώς πριν δύο βδομάδες πέθανε σε ένα κέντρο ευεξίας ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτά εγείρουν πολλά ερωτήματα για την εποπτεία και την αδειοδότηση, και την επιστημονική τεκμηρίωση τέτοιων προτάσεων. Όπως τονίσατε κι εσείς και η πολιτική μας ομάδα, το DSA, στα ελληνικά “Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες”, είναι η πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει να εφαρμοστεί και να σταματήσει αυτό το κακό. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν για πάντα, αλλά πρέπει να ελέγξουμε να μην εκμεταλλευτούν αυτή την ελπίδα για το κακό των ιδίων, πουλώντας αθάνατο νερό», κατέληξε ο κ. Παπανδρέου.

Διαβάστε επίσης:

Αιχμές Γεωργιάδη: Απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της ΝΔ επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

Oι selfies και τα πηγαδάκια από τα γενέθλια της ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάγκρατι – Τρεις συλλήψεις

giatros new
ΥΓΕΙΑ

Λεμφοίδημα: Από την πρόληψη έως τη σύγχρονη θεραπεία και την προστασία της ψυχικής υγείας

gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών 11 και 12 ετών

xrysoxoidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο – 200 αστυνομικοί και drones στο σχέδιο «Κόμβος»

valtinos-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: «Εγώ φορτώνομαι πάντα πρώτος την αποτυχία – Ευτυχώς δεν έχω μετρήσει πολλές αποτυχίες στην καριέρα μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

poreia-presveia-ipa-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπιθύμητος» ο Ρούμπιο, υποδοχή με διαδηλώσεις παρά τις απαγορεύσεις

samaras spiliwtopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 09:19
PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάγκρατι – Τρεις συλλήψεις

giatros new
ΥΓΕΙΑ

Λεμφοίδημα: Από την πρόληψη έως τη σύγχρονη θεραπεία και την προστασία της ψυχικής υγείας

gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών 11 και 12 ετών

1 / 3