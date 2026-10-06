Τρεις απουσίες, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στη ΝΔ – Τι λέει η κυβέρνηση για Σαμαρά, Καραμανλή, Μεϊμαράκη

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Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις βλέπει η κυβέρνηση πίσω από τις απουσίες των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας από την εκδήλωση για τα γενέθλια του κόμματος, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «τρεις διαφορετικές περιπτώσεις», επιχειρώντας να ξεχωρίσει την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά από εκείνες των Κώστα Καραμανλή και Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι είναι διαγραμμένος από τη ΝΔ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «καθόλου ευχάριστη, αλλά αναπόφευκτη».

Για τον Κώστα Καραμανλή, η κυβερνητική θέση ήταν διαφορετική: «επιλέγει πού θα είναι παρών και πού όχι», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κάνει κάποια κίνηση που να πληγώνει την παράταξη.

Όσο για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, η απουσία του αποδόθηκε στις υποχρεώσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να βάλει έναν αστερίσκο: «Καλό είναι να μην, στο βωμό ενός τίτλου, δημιουργούμε εντυπώσεις», είπε, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ ανέδειξε μια παράταξη ενωμένη ως προς το στελεχιακό δυναμικό της.

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