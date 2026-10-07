«Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας»: Ο Πίνατ «έκλεψε» την παράσταση στο Μαξίμου – Τον αποθέωσαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι

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Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος, ωστόσο ένας μάλλον ασυνήθιστος «οικοδεσπότης» κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα των Αμερικανών δημοσιογράφων που συνόδευαν τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ: ο Πίνατ.

Ο «διπλωματικός εκπρόσωπος» του Μαξίμου

Οι ανταποκριτές που βρέθηκαν στην Αθήνα για την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ δεν περιορίστηκαν στις πολιτικές επαφές της ημέρας, αλλά μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα από τη γνωριμία τους με τον σκύλο του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η ρεπόρτερ του ABC και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Σάνον Κέιτ Κίνγκστον, ανέβασε στο Χ φωτογραφία του Πίνατ, σχολιάζοντας με χιούμορ:

«Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως το να γνωρίζω τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Πίνατ, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι».

Gotta say this job has its perks, like getting to meet the esteemed diplomatic representative Peanut, a full time resident of the Greek prime minister’s office and a very good boy. pic.twitter.com/b5vazJTSPh — Shannon Kate Kingston (@shannonkreports) October 7, 2026

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Πίνατ απέκτησε για λίγες ώρες έναν άτυπο «διπλωματικό» ρόλο, κερδίζοντας την προσοχή των ξένων ανταποκριτών.

«Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας»

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η δημοσιογράφος εξωτερικής πολιτικής και πολέμου Κέιτλιν Ντουρνμπος, η οποία επίσης αναφέρθηκε στον Πίνατ με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

«Ο αγαπημένος μου αξιωματούχος που γνώρισα σήμερα: ο “Πρώτος Σκύλος” της Ελλάδας, ο Πίνατ!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ.

My favorite official I met today: Greece’s “First Dog,” Peanut! pic.twitter.com/iyMg1H0ySu October 7, 2026

Η ανάρτησή της πρόσθεσε ακόμη μία χιουμοριστική νότα στην επίσκεψη, με τον σκύλο του πρωθυπουργικού γραφείου να συγκεντρώνει τη δική του δημοσιότητα ανάμεσα στις επίσημες επαφές.

Από τις ελληνοαμερικανικές συνομιλίες… στον Πίνατ

Την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες υψηλού επιπέδου για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την άμυνα και την ενέργεια, ο Πίνατ αποτέλεσε την πιο ανάλαφρη εικόνα της ημέρας.

Και μπορεί η ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο να ήταν καθαρά διπλωματική και πολιτική, όμως οι αναρτήσεις των Αμερικανών δημοσιογράφων έδειξαν ότι ο τετράποδος «κάτοικος» του Μαξίμου κατάφερε να κερδίσει, έστω και για λίγο, τη δική του θέση στο προσκήνιο.

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