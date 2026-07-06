Ένα στα πέντε αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικό

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στρέφεται προς την ηλεκτροκίνηση, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να καταγράφουν ιστορικό ορόσημο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατέγραψαν ένα ιστορικό ορόσημο μέσα στο πρώτο 5μηνο του 2026. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 ταξινομήθηκαν περίπου 950.500 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με το μερίδιό τους να αυξάνεται από το 15,3% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 στο 20%.

Με απλά λόγια, πλέον 1 στα 5 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων καταγράφηκε στην Ιταλία, όπου η ζήτηση εκτοξεύθηκε κατά 75,7%. Ακολούθησε η Γαλλία με άνοδο 55,4%, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση της Γερμανίας, η οποία σημείωσε αύξηση 40,9%.

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