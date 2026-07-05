Ferrari Cavalcade 2026: Πλημμύρισε με Ferrari το Ναύπλιο: 116 μοναδικά supercars μάγεψαν κατοίκους και επισκέπτες (Video)

Το Ναύπλιο βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 5 Ιουλίου, στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς υποδέχθηκε το εντυπωσιακό «Ferrari Cavalcade 2026», τη μεγάλη οδηγική εκδήλωση της Ferrari που συγκεντρώνει δεκάδες ιδιοκτήτες και λάτρεις των εμβληματικών ιταλικών supercars από όλο τον κόσμο.

Συνολικά 116 πληρώματα έφτασαν στην ιστορική πόλη, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους για να θαυμάσουν από κοντά τα πολυτελή αυτοκίνητα.

Η παραλιακή λεωφόρος Μπουμπουλίνας, αλλά και η πλατεία Συντάγματος, γέμισαν κόσμο, με τους συμμετέχοντες να σταθμεύουν τα οχήματά τους, να συνομιλούν με το κοινό και να φωτογραφίζονται με τους φίλους της Ferrari.

Η στάση στο Ναύπλιο αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της φετινής διαδρομής, η οποία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου από τη Βενετία και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Στο διάστημα αυτό, τα πληρώματα διέσχισαν διαδρομές στην Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Ελλάδα.

Η τελευταία ημέρα της διαδρομής στην Πελοπόννησο περιλάμβανε επισκέψεις στη Μονή Λουκού και στο Ναύπλιο, πριν οι συμμετέχοντες αναχωρήσουν για τον Πειραιά.

Η αυλαία του Ferrari Cavalcade 2026 θα πέσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική εκδήλωση με δημοπρασία.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Κυψέλη» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και το νέο εκπαιδευτικό κέντρο M-TECH Alfredo Ferrari, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στο Μαρανέλο το 2029.

Η παρουσία της εντυπωσιακής αυτοκινητοπομπής στο Ναύπλιο προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πόλης ως προορισμού που μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους.

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