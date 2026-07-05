Ωρωπός: Συνελήφθη Αυστριακός καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη ύψους 63 εκατ. Ευρώ

Ένας 64χρονος Αυστριακός συνελήφθη στον Ωρωπό, καθώς καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές.

Ο Αυστριακός κατηγορείται για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ και οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του, έπειτα από πολυήμερες έρευνες.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο 64χρονος κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ορυκτελαίων, διέπραττε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατ. Ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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