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05.07.2026 18:22

Έκλεισε την σεζόν της εκπομπής της η Γερμανού – «Δεν θα έκανα τηλεόραση, αν δεν ήσασταν εσείς» (Video)

05.07.2026 18:22
germanou

Έπεσε σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, η αυλαία για το «Καλύτερα δε Γίνεται», με τη Ναταλία Γερμανού να αποχαιρετά τους τηλεθεατές του Alpha για καλοκαίρι μετά από ακόμη μία τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, θέλησε στο φινάλε της εκπομπής να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, από τους συνεργάτες της στο πλατό μέχρι την παραγωγή και όσους δουλεύουν καθημερινά για να βγαίνει η εκπομπή στον αέρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τηλεοπτικό κοινό, που για ακόμη μία χρονιά στήριξε το «Καλύτερα δε Γίνεται» στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Με χαμόγελα αλλά και συγκίνηση, η Ναταλία Γερμανού ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τον Σεπτέμβρη, κλείνοντας τη σεζόν με ένα ζεστό «ευχαριστώ» και την υπόσχεση της επιστροφής.

«Να ξεκινήσω από το κανάλι μου, από το δεύτερο σπίτι μου. Εδώ και 8 χρόνια ο Alpha είναι το δεύτερο σπίτι μου, οπότε του οφείλω ένα ευχαριστώ».

Κυρίες μου και κύριοι, σας άφησα για το τέλος αλλά ο τελευταίος ρίχνει την αυλαία και είναι καμιά φορά ο πιο σημαντικός. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση δεν θα την έκανα, αν δεν ήσασταν εσείς, οπότε μέσα από την καρδιά μου το πιο μεγάλο “ευχαριστώ” πηγαίνει σε εσάς. Σας εύχομαι ένα καλοκαίρι γεμάτο υγεία, χαρά και με το καλό ραντεβού -πρώτα ο Θεός- το φθινόπωρο. Να ‘στε καλά» συμπλήρωσε με χαμόγελο στο τέλος.

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