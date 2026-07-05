Πυροσβεστική: Τέσσερις συλλήψεις για θερμές εργασίες σε υπαίθριους χώρους στην Αττική – 36 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

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Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους στην Αττική, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εκτέλεσης θερμών εργασιών, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια ημερών με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).
Ειδικότερα:
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.
Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 5η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 645.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 151 (92,07%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 (7,93%) από πρόθεση.
Όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστικ,ή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.
Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εκτέλεσης θερμών εργασιών κατά τις ημέρες υψηλής και πολύ υψηλής επικινδυνότητας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει η Πυροσβεστική.
Σε 36 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.
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