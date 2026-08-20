Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν μόνιμα στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται να αφήσουν το Μοντεσίτο και να εγκατασταθούν ξανά στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η επιστροφή του ζευγαριού δεν θα αφορά μια σύντομη παραμονή ή διακοπές, αλλά μια εκτεταμένη περίοδο, ενώ τα παιδιά τους αναμένεται να φοιτήσουν σε σχολεία στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τη Sun, η οικογένεια σχεδιάζει να παραμείνει στη χώρα για τα επόμενα χρόνια, όσο δηλαδή θα διαρκέσει η σχολική εκπαίδευση των παιδιών.

Η επιστροφή έρχεται έξι χρόνια μετά την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να αποχωρήσουν από τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις και καταγγελίες για μέλη του θεσμού, μεταξύ άλλων και για ρατσιστική συμπεριφορά.

Χωρίς βασιλική κατοικία και καθήκοντα

Παρά την επιστροφή τους στη χώρα, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν αναμένεται να εγκατασταθούν σε βασιλική κατοικία, ούτε να αναλάβουν καθήκοντα για λογαριασμό του παλατιού.

Η Daily Mail αναφέρει ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε από το ζευγάρι για τα σχέδιά του την περασμένη Κυριακή, ενώ η μετακόμιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο.

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