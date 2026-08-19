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19.08.2026 20:18

Ελένη Ράντου για τη φωτογραφία της με μαγιό: «Το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το ’60 – Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι»

19.08.2026 20:18
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Τη δική της απάντηση στα σχόλια που προκάλεσε μία φωτογραφία της με μπικίνι έδωσε η Ελένη Ράντου. Η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει στα social media τη συγκεκριμένη φωτογραφία από τις διακοπές της στη Λευκάδα, με την ίδια να ποζάρει φορώντας το μαγιό της.

Με νέα ανάρτησή της στο Facebook, η Ελένη Ράντου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η εμφάνιση μιας γυναίκας μεγαλύτερης ηλικίας με μαγιό, κάνοντας λόγο για συντηρητισμό, ηλικιακό ρατσισμό και κουτσομπολιό που, όπως σημείωσε, παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

Η ίδια υπογράμμισε πως κάθε γυναίκα θα πρέπει να επιλέγει το μαγιό που την κάνει να αισθάνεται άνετα, ενώ τόνισε ότι για την ίδια, στα 62 της χρόνια, «ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι», αλλά «η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε».  

«Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης στην παραλία με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για τον συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό (λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπούργκα), για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια! 2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το ’60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση. Να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος! Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Ράντου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 20:20
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Ελένη Ράντου για τη φωτογραφία της με μαγιό: «Το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το ’60 – Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι»

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