Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Δημήτρη – «Χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα»

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Ένας χρόνος συμπληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από την ημέρα που ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και ο γιος του Λάμπρος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την τραγική επέτειο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέβασε μερικές φωτογραφίες με τον πατέρα του, ενημερώνοντας παράλληλα πως την προσεχή Κυριακή θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο.

«Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες! Ετσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα.

Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα.

Βέβαια αυτό το “πάντα”, τελειωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας “μιλάνε”.

*Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α’ νεκροταφείο (ναος Αγιων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας.

**20 φωτογραφίες που ανταλλάξαμε», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην ανάρτησή του.

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