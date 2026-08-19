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19.08.2026 13:35

Η 14χρονη κόρη του Eric Dane κάνει το ντεμπούτο της στο Hollywood

19.08.2026 13:35
georgia_dane

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Το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ πρόκειται να κάνει η 14χρονη κόρη του Έρικ Ντέιν, δίπλα στη μητέρα της, έξι μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Η Τζόρτζια, σύμφωνα με το TV Insider, πρωταγωνιστεί μαζί με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, στην επερχόμενη ταινία «The Ocean Between Them», ένα δράμα επιβίωσης του Γκάμπριελ Κορέα. Η νεαρή υποδύεται την Άσλεϊ, τη μικρότερη κόρη της Τζόαν, την οποία ενσαρκώνει η Γκέιχαρτ.

Το σενάριο της ταινίας, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου, επικεντρώνεται στην Τζόαν, η οποία ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση για τη μεγαλύτερη κόρη της, Μιράντα, που υποδύεται η Τζέσικα Λορντ, όταν εκείνη βρίσκεται παγιδευμένη στη θάλασσα με ένα καγιάκ, έπειτα από μια απρόσμενη καταιγίδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα γυρίσματα για το «The Ocean Between Them» διήρκησαν από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στο Μπελίζ, στην Κεντρική Αμερική.

Η 14χρονη Τζόρτζια τον Ιούνιο αποφοίτησε από το γυμνάσιο, με τη μητέρα της να κάνει γνωστό το γεγονός μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την τελετή, κάνοντας παράλληλα λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά, χάνοντας τον πατέρα της από τη νόσο ALS.

Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ έγραφε τότε στην ανάρτησή της: «Συγχαρητήρια Τζόρτζια. Αποφοίτησες από το γυμνάσιο και άντεξες μια απίστευτα δύσκολη χρονιά. Είμαι τόσο υπερήφανη για σένα. Η επιμονή, σκληρότητα και χάρη ήταν σε πλήρη έκθεση. Καλώς ήρθες στο λύκειο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είσαι έτοιμη. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για σένα. Δεν είναι στη φωτογραφία το τρόπαιο MVP σου για beach volleyball. Μπράβο, συγχαρητήρια και σ’ αγαπώ πολύ».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:20
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