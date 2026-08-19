Hayden Panettiere: Η σακούλα με τα 9 φάρμακα που είχε μαζί της η ηθοποιός και η αντίδραση του συντρόφου της στην ανακοίνωση του θανάτου της

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Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μαζί της μια «σακούλα με φάρμακα» που λάμβανε το διάστημα πριν από τον θάνατό της, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στις Αρχές ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον.

Η 36χρονη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή σε Airbnb στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, ενώ μαζί της βρισκόταν ο Μπράιαν Χίκερσον και ο αδελφός του, Ζακ.

Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα που επικαλείται η New York Post, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου στις 13:50 και βρήκαν διασώστες και πυροσβέστες να πραγματοποιούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στην ηθοποιό. Στην αναφορά σημειώνεται ότι η Χέιντεν Πανετιέρ δεν ανταποκρινόταν, χωρίς να υπάρχουν εμφανή εξωτερικά σημάδια που να εξηγούν την κατάστασή της.

Hayden Panettiere was on 'bag of medication' at time of death – as cops reveal boyfriend's strange reaction to her 'overdose' https://t.co/LbPx7NlJcw pic.twitter.com/n4Kfx6BoW6 — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Ο αστυνομικός που συνέταξε την αναφορά σημείωσε ότι ο αδελφός του συντρόφο της Χέιντεν, Ζακ Χίκερσον ήταν «πολύ συναισθηματικά φορτισμένος» όσο οι διασώστες προσπαθούσαν να σώσουν την ηθοποιό. Η Χέιντεν Πανετιέρ κηρύχθηκε νεκρή στις 14:32.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έκθεση, ο Μπράιαν Χίκερσον δεν φάνηκε αρχικά ιδιαίτερα αναστατωμένος και «έσπασε» μόνο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.

Ο ίδιος φέρεται να έδειξε στους αστυνομικούς μια «σακούλα με φάρμακα» που λάμβανε εκείνη την περίοδο η ηθοποιός.

Η σχετική λίστα έχει διαγραφεί από τη δημοσιοποιημένη έκθεση, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φαίνεται να περιλαμβάνει εννέα διαφορετικά φάρμακα.

Στο Airbnb φέρεται επίσης να βρέθηκε Narcan, φάρμακο έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιείται για την αναστροφή των επιπτώσεων από υπερβολική δόση οπιοειδών. Η παρουσία του, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ οφειλόταν σε υπερβολική δόση.

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, όμως οι ιατροδικαστικές Αρχές της Νότιας Καρολίνας ανέφεραν ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 12 εβδομάδες για να ολοκληρωθούν τα τοξικολογικά αποτελέσματα και να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τα αίτια του θανάτου.

Το ζευγάρι σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ είχε ξανασμίξει μόλις δύο βδομάδες πριν τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού δίνοντας μια ευκαιρία στην πολυτάραχη σχέση του που σημαδεύτηκε από διαρκείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις.

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