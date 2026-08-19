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19.08.2026 12:04

Το «ταξίδι ζωής» της Nicole Kidman με τις κόρες της (photos)

19.08.2026 12:04
kidman_islandia

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Την Ισλανδία επισκέφτηκε η Νικόλ Κίντμαν, λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός, την Τρίτη 18 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε μαζί με τις κόρες της.

Σε κάποια στιγμιότυπα η ηθοποιός απαθανατίζεται αγκαλιά με τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ ενώ την παράσταση κλέβει το μαγευτικό τοπίό. Σε άλλες φωτογραφίες διακρίνεται το σκάφος με το οποίο ταξίδεψε η ηθοποιός αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι.

«Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε, Ισλανδία!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:26
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