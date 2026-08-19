Το «ταξίδι ζωής» της Nicole Kidman με τις κόρες της (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την Ισλανδία επισκέφτηκε η Νικόλ Κίντμαν, λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός, την Τρίτη 18 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε μαζί με τις κόρες της.

Σε κάποια στιγμιότυπα η ηθοποιός απαθανατίζεται αγκαλιά με τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ ενώ την παράσταση κλέβει το μαγευτικό τοπίό. Σε άλλες φωτογραφίες διακρίνεται το σκάφος με το οποίο ταξίδεψε η ηθοποιός αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι.

«Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε, Ισλανδία!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Διαβάστε επίσης:

Διακοπές στη Σαντορίνη για την Paris Hilton: «Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά» (photos/video)

Callum Turner για τον γάμο του με την Dua Lipa: «Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου»

Samuel L. Jackson: Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύζυγό του, στην 46η επέτειο του γάμου τους – «Σ’ αγαπώ με όλο μου το είναι» (photos)